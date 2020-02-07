【武漢肺炎．最新】醫管局：大量醫護缺勤　緊急服務受嚴重影響

社會新聞
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新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，政府周三（5日）宣布，周六（8日）凌晨起擴大入境管制措施，所有內地入境人士需強制檢疫隔離14日。與此同時，醫管局員工陣線與醫管局會晤後未達共識，呼籲醫護繼續罷工，勞資雙方今再會面談判。

截至昨晚，本港暫錄得24宗確診個案，一人死亡。

【09:10】醫管局表示，由於今日公立醫院預計有大量醫護人員缺勤，緊急服務將仍受到嚴重影響；各公立醫院急症室目前只能集中有限的值勤人手提供緊急服務，醫管局呼籲病情輕微的病人，前往私家醫院或診所。專科門診會提供有限度服務，病人可於稍後致電更改診症預約時間，如有補充藥物需要，可前往專科門診補充藥物。

醫管局呼籲所有未返回工作崗位的醫護人員以病人福祉為大前提，盡快返回工作崗位，為病人提供所需服務；又感謝所有繼續值勤的醫護人員，盡力維持最緊急的服務。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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【07:08】全國過去一日新型冠狀病毒確診病例突破3萬宗，截至周五（7日）清晨7時08分，確診病例為30612宗，新增2552宗，死亡宗數新增70宗至634人不治，疑似病例24702宗，治癒病例1594宗。

【06:15】華南農業大學在官方微信宣布，根據一項最新的研究，把新型冠狀病毒傳給人類的潛在中間宿主是穿山甲

【05:10】英國確診第三宗新型冠狀病毒感染個案，當地傳媒報道，該名男子是一名中年男子，返國後在白禮頓（Brighton）的家中隔離，其後證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，隨即送到倫敦專門診治的傳染病醫院接受治療，並指他可能在新加坡受到感染。

【02:40】俄羅斯衛生部長穆拉契科（Mikhal Mourachko）透露，當局正研發針對這場疫情的疫苗，估計需時8至10個月的時間，但大前提是必須先取得武漢肺炎的活體毒株。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國逾二萬人確診▼

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