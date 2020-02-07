【醫護罷工】工會將投票是否延長罷工至下周三　6000人贊成則通過

醫管局員工陣線昨日與醫管局談判未能達成共識，今天繼續罷工。工會會於今日（7日）上午10時至下午4時進行會員網上投票，決定是否延長罷工。 工會今早見傳媒時稱，若投票承諾罷工人數達6,000人，將會延長罷工至下周三（12日）。至於原定於今日下午1點與醫管局的會面，將視乎醫管局能否提供切實計劃，並和會員商討後，再決定是否繼續進行。 工會重申，將繼續堅持全面封關及要求政府為醫護提供足夠防護裝備等五大訴求。而在今早10時半，有約300人到醫管局大樓簽到罷工。

工會重申，將繼續堅持全面封關及要求政府為醫護提供足夠防護裝備等五大訴求。（侯彩琳攝）

工會主席余慧明指，工會會在今日下午4點前完成會員投票，若投票支持罷工人數達6,000人，將會延長罷工至下周三，若人數不足，暫緩罷工行動。而對於原定於今日下午1點與醫管局的會面，工會副主席羅卓堯稱，將和會員商討，及視乎醫管局會否能就提供足夠防護裝備等訴求，提供實際計劃，再決定是否進行會面。

余表示，過去四日有約8,400位會員參與罷工，昨日亦有6,400名參與罷工。而截止今日，會員人數亦超過2萬人。工會重申，將繼續堅持全面封關等五大訴求，而罷工不單只為爭取全面封關和足夠裝備，而是為了港人性命去抗疫。

余又指，醫護罷工是一件艱難的事，需以前途作賭注，而醫護真正服務的對象是一眾病人，她亦感謝罷工期間緊守崗位的同事。她又批評，政府無法為前線醫護提供足夠的防護裝備，同時漠視專家學者要求「全面封關」的建議，是「與民為敵」。

今早有約300人到醫管局大樓簽到。（侯彩琳攝）

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