【醫護罷工．直擊】醫管局員工陣線宣布4000人反對　不延長罷工

醫管局員工陣線昨日與醫管局談判未能達成共識，今天繼續罷工。工會會於今日（7日）上午10時至下午4時進行會員網上投票，決定是否延長罷工。 員工陣線今日於醫管局總部集會，表示若6,000會員投票表態支持將延長罷工至下周三（12日）。至中午，集會醫護衝上總部4樓和5樓辦公室，要求與醫管局高層會面；醫管局兩度發聲明對事件表示遺憾，批評員工做法嚴重影響總部運作。截至下午3時42分，員工陣線指有近2400人投票支持罷工。

▼2月7日醫管局員工陣線罷工集會▼

+ 18 + 17 + 16

【18:46】余慧明呼籲會員，「不要忘記初衷」，理事會會繼續向醫管局施壓，繼續爭取每一項的訴求，工會會成為會員的後盾。工會將成立「武漢肺炎抗爭基金」，支援罷工員工，並向受影響人士致歉。

【18:33】員工陣線主席余慧明表示，醫管局高層不會和會員對話。她又稱，今日有逾4,000人罷工，另有7,000名會員投票 ，投票會員中有4,000人表示不支持延長罷工，工會宣布不會延長罷工。反對延長罷工者佔投票會員57%。

【17:34】醫管局大樓大堂及門外仍有數百人聚集，高呼「全面封關，刻不容緩」。

工會重申，將繼續堅持全面封關及要求政府為醫護提供足夠防護裝備等五大訴求。（高仲明攝）

工會主席余慧明指，工會會在今日下午4點前完成會員投票，若投票支持罷工人數達6,000人，將會延長罷工至下周三，若人數不足，暫緩罷工行動。而對於原定於今日下午1點與醫管局的會面，工會副主席羅卓堯稱，將和會員商討，及視乎醫管局會否能就提供足夠防護裝備等訴求，提供實際計劃，再決定是否進行會面。

余表示，過去四日有約8,400位會員參與罷工，昨日亦有6,400名參與罷工。而截止今日，會員人數亦超過2萬人。工會重申，將繼續堅持全面封關等五大訴求，而罷工不單只為爭取全面封關和足夠裝備，而是為了港人性命去抗疫。

余又指，醫護罷工是一件艱難的事，需以前途作賭注，而醫護真正服務的對象是一眾病人，她亦感謝罷工期間緊守崗位的同事。她又批評，政府無法為前線醫護提供足夠的防護裝備，同時漠視專家學者要求「全面封關」的建議，是「與民為敵」。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

+ 12 + 11 + 10

擔任普通病房護士的潘先生指，傾向會繼續罷工，並堅持要求政府為前線醫護提供足夠防護裝備，「必然要堅持，要保證自己的安全，如果唔係自己都係帶菌者，會增加社區爆發的風險。」他指，雖然醫院會提供口罩，亦沒有限制使用數量，但「唔會每一個大小的N95口罩都好齊全」

他又指，平時普通病房護士並不會穿上防護衣「全副武裝」工作，但曾有確診個案在普通病房逗留後再被隔離，擔心有有感染風險。

而同樣擔任普通病房護士的董先生指，上星期曾有同事需要N95口罩，但卻指沒有其所需大小的口罩，「個個人都要，畀唔到你」，最後同事需要去其他病房借，「即時支持好似都有難度」。董先生又稱，相信罷工會增加繼續工作的同事的工作量，但認為同事能夠明白。至於是否繼續罷工，將以病人權益為依歸，考慮社區爆發的情況，若社區大規模爆發，他亦願意回到崗位。

急症室護士陳小姐亦指，擔心單是要求內地入境者隔離14日未必足夠，且要考慮隔離者「住邊，去邊隔離」。她又指，之前有醫院高層「叫我地唔好戴N95，話唔想引起恐慌」，令她不滿。

在醫院人事部任職的周先生表明會繼續罷工，未清楚實際情況，仍然希望禁止旅客經內地入境，批評林鄭月娥「最基本都做唔到，好似同香港人鬥氣。」