【逃犯條例】機艙清潔工帶伸縮棍上班　欲放工後往遊行　感化18月

19歲機艙清潔工去年9月在機場上班前經過安全檢測通道，被發現攜有伸縮棍及行山杖。他早前承認管有攻擊性武器罪，辯方今（7日）在屯門裁判法院表示，數份報告均建議判處感化令。署理主任裁判官張潔宜信納被告因守法意識薄弱而犯案，考慮到他年輕、初犯，亦沒有使用案中的武器，遂判以感化令18個月，期間被告須守宵禁令等。張官判刑後，又籲被告好好珍惜機會。

被告王兆康早前承認藏有伸縮棍等，今在屯門法院被判18個月感化。(資料圖片)

被告王兆康（19歲）承認於去年9月21日在香港機場一號客運大樓第5層（禁區）北面職員通道的保安檢查區，管有一支伸縮棍及一支登山杖，意圖作非法用途使用。

被告守法意識薄弱

辯方表示，感化報告和社會服務令報告指被告還柙期間深切反省，已得到很大教訓，建議判處12個月感化令。而青少年罪犯評估委員會報告，則建議判處18個月感化令，期間須依照指示遵守宵禁令、參與社會活動等。辯方續道，以上報告均指被告守法意識薄弱，他認為被告重犯機會不高，宜判以感化令。至於更生中心、勞教中心、教導所的報告則建議判入勞教中心。

官認為得給予改過機會

張官同意被告因守法意識薄弱而犯案。她考慮到被告年輕、初犯，未有使用涉案武器，並有深切反省，認為值得給予改過機會，遂採納青少年罪犯評估委員會報告的建議判刑。

參加遊行怕遇襲帶備武器

案情指，被告在機場工作，案發當日上班，經過安全檢測通道時，被發現攜有伸縮棍及行山杖。被告警誡下時表示打算下班後參與屯門的示威活動，擔心會遭三合會或政見不同者襲擊，故攜帶伸縮棍及登山杖自衛。他指伸縮棍是在街上拾獲，行山杖則於一個月前購買，以往並無帶備兩者參與示威。

案件編號：WKCC3715/2019