【武漢肺炎】機組人員豁免強制檢疫　港龍工會憂帶毒或有工業行動

武漢肺炎疫情持續肆虐，政府今日公布自凌晨起擴大入境管制措施，所有從內地入境人士需強制檢疫隔離14日，而機組人員可獲豁免。國泰港龍航空公司空勤人員協會總幹事施安娜批評做法不合邏輯，又指衞生署說法「一時一樣」，讓空勤人員無所適從。 她表示，前線同事因擔心航班有確診個案，心情極度低落，「每日都有400個員工請病假」。工會重申，要求公司全面停飛內地線，明日（8日）會舉辦緊急會員大會討論，有機會發起工業行動。

港龍航空公司空勤人員協會總幹事施安娜（左）批評，機組人員可豁免做法不合邏輯。（黃詠榆攝）

港龍航空公司空勤人員協會總幹事施安娜表示，政府早前宣布任何人經由內地返港，均需接受14日隔離。她表示，由於公司已取消所有過夜航班，國泰向空勤人員表示，即日來回的空勤可享有豁免，免被隔離，「如果嚟香港嘅乘客有機會被感染需要隔離，點解帶佢哋嚟嘅員工唔洗被隔離？」直斥不合邏輯，重申要求全面停飛內地航班。

施表示，空勤人員在兩日間致電衞生署得到的答案不一，昨日回應不會有豁免權，但今日則指「不肯定」。工會律師今早已去信衞生署，惟至今仍未獲回覆，而政務司司長張建宗於今日傍晚記者會上，始確實宣布機組人員有豁免權，她批評規條來得急，員工無所適從。

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自周一起每日有400員工請病假

國泰港龍部分職員由周一（3日）起，發起一連六日的罷工，要求港龍全面暫停往來中國航線及確保機上有足夠保護物資。施安娜指，至今已有6名空勤人員被送往隔離營，亦有多名同事需安排於家中自我隔離，前線同事心情極度低落，「擔心航班有確診個案，又要返屋企面對家人，壓力好大」，直言人心惶惶，「每日都有400個員工請病假，呢個數量係唔少，因本身好多人已放緊無薪假」。

工會明召開會員大會 決定工業行動

工會決定於明日召開緊急會員大會，討論疫情相關事項，亦期望就全面停飛內地線一事，取得會員授權發動工業行動。施安娜補充，有三分一機組人員參與，始會發動罷工，現時不斷收到願意罷工的「投名狀」。她續指，明天議決後，暫料有三日時間讓國泰回應。

國泰行政總裁鄧健榮就港龍的工業行動，向員工發公開信。

國泰航空行政總裁鄧健榮今日發出公開信，提到對有工會發動罷工行動感到失望，認為行動欠根據，整體罷工行動為航空業帶來的影響相當顯著。他重申，員工的安全的公司首要考量，公司近日除了決定削減九成內地航班，亦確保機組人員每一班機有口罩使用、加強航班清潔等。

國泰港龍行政總裁丘應樺日前向員工內部發信，施安娜批評內容「完全有威嚇成分」，指若空勤人員參與由工會發動的罷工屬違法。施安娜表示，工會感到極憤怒，公司反而只是去責備「想保護自己安全」的員工，亦沒有回應員工訴求，提出相應措施安撫。她又批評，信內提到希望會員與公司共渡時艱，公司亦會紀錄在案，「同事都會擔心如果我唔申請，係咪又係被秋後算帳？」

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