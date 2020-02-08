【武漢肺炎．最新】強制檢疫令今起生效　3月維園花卉展取消

武漢肺炎疫情蔓延，本港今（8日）凌晨起實施強制檢疫令，凡14日內曾到內地人士，不論是香港居民、內地人或其他國籍旅客，必須留在家中、酒店或政府指定禁閉設施接受強制檢疫，為期14天，違例者可被罰款2.5萬元及入獄6個月。

【14:40】公民黨沙田區議會穗禾選區議員麥梓健今日（8日）在其facebook專頁表示，他獲民政事務署確認，位於火炭未入伙的駿洋邨將會是隔離住所的選址之一，但署方未交代落實時間表。

【14:35】因應疫情最新情況，康文署今日宣布，原定於3月6日至15日在維多利亞公園舉行的花卉展覽將會取消，以減低社交接觸和病毒在社區傳播的風險。另一方面，康文署暫停接受及處理免費陸上康體設施的個人及團體預訂申請，以及收費陸上康體設施的團體預訂申請，直至另行通告。

【13:00】今日開始內地入境人士須強制檢疫14日，簽證不足14日的自由行旅客將被拒入境。但已經入境的非本港居民，可到入境處申請延長逗留期限。記者今日到灣仔入境處櫃位，發現有大批申請延期逗留的人，有持雙程證來港照顧幼兒的單非媽媽，獲延期留港28日；亦有持旅遊簽注的內地人申請延期被拒。

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【12:00】喬寶寶與印度餐廳派發一萬個口罩，只限長者領取。

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【10:25】強制檢疫令生效，今日早上6時半左右，深圳灣口岸人流稀疏，到9點半從內地抵港者不足十人。綜合回港人士說法，過關檢疫較以往比較嚴謹，回港者需填多張表格，亦要申報住址，檢測三次體溫才能過關。但亦有市民表示，檢疫人員沒提示他們須在回港後兩小時內返抵家中。有港人戴一層薄口罩過關回港。

【10:00】醫管局聯網服務總監楊諦岡，承認醫管局的保護裝備不足三個月存貨，當中截至周四（6日）共有1600萬個口罩，未包括已送到前線部門的份量，料可用約一個月。

【06:00】全國確診病例已達34,000宗，累計死亡人數達710人。其中甘肅新增死亡病例1宗，為該省首宗死亡病例。

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（衞生防護中心FB圖片）

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【04:30】皇家加勒比（Royal Caribbean）公司2月7日宣布，暫時禁止持中國、香港或澳門護照的人士登船，直至2月底為止。

【04:00】因應本港實施強制檢疫令，內地出入境管理部門自昨日(7日)起，暫停辦理內地居民赴香港商務簽注；對已完成製證、尚未發放的商務簽注，待政策恢復後重新製作。若主動取消申請，將可獲發還手續費。

商務簽注的有效期由三個月至一年不等，持證人可以一次或多次進出香港，每次入境香港最長可逗留7天。根據檢疫令規定，由內地入境香港需隔離14日，由於商務簽注只可逗留7天，持證人如從內地入境，會被拒絕進入香港。

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▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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▼武漢肺炎疫情擴散 全國逾三萬人確診▼