【武漢肺炎】醫管局：口罩存貨約1600萬個　必要時減非緊急服務

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，有前線醫護人員均擔心保護裝備不足，近日更有指醫院將口罩等鎖起。 醫管局聯網服務總監楊諦岡今日（8日）於商台節目《政經星期六》，承認醫管局的保護裝備不足3個月存貨，當中截至周四（6日）共有1600萬個口罩，料可用約1個月。 他指由於到貨日期或會延遲，日前已指示各聯網要謹慎使用裝備，醫管局有必要時會減少非緊急服務，以減少保護裝備的使用量。

醫管局聯網服務總監楊諦岡。（醫管局圖片）

醫管局聯網服務總監楊諦岡於商台節目上指，現時醫管局的保護裝備存貨不足3個月，當中口罩存量約1600萬個，未包括已送到前線部門的份量，料可使用約一個月。至於保護衣方面，他指黃、藍色的保護衣分別約有170萬件及50萬件。楊諦岡指，醫管局於1月初已加大及加快訂購保護裝備，將訂單數量由3個月增至6個月。不過礙於全球供應短缺、原材料供應緊張，加上疫情多變數，承認保護裝備存貨緊張，「1月用咗平日5個月的口罩用量。」

他指2月已陸續有貨到，但承認到貨期有延誤，而數量亦有減少。醫管局已從各地採購口罩，並要求政府協助，「只要過往訂單全部到貨就好足夠。」

至於有指醫院將口罩等裝備鎖起，楊諦岡指由於裝備供應緊張，加上有人不適當取用口罩等，認同聯網需要謹慎控制存倉量，強調若醫護人員有需要時會確保供應。他指，醫管局已有多手準備，有需要會減少非緊急服務，以減少保護裝備的使用，包括延期預約檢查，如耳鼻喉科服務等，以維持抗疫、生育手術等緊急服務。