【武漢肺炎】雙程證婦批港府不人道　旅巴司機以為強制檢疫包食宿

武漢肺炎疫情肆虐，今日（8日）起所有由內地入境的人士，必須接受強制檢疫14天的措施。 有申請俗稱「雙程證」來港的79歲婆婆稱，認同家居隔離措施，但批評入境處不願調整其出境要求，又稱港府新措施對跨境生活的港人不人道。 有回港市民誤以為今晚才實施新安排，較早前特意到深圳住所收拾物件回港，未料今早抵港才發現新安排已實施，只能向公司請兩星期假在家隔離。 亦有因公事不時往返內地的市民批評，政府應及早全面封關，而非臨急決定，令港人難以應對。

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批評港府做法 不應「封關」

現年79歲、來自上海的婆婆說，80歲、住在香港的家姐，手術後需要人照顧，故她申請「雙程證」來港照顧家姐，她形容家居隔離兩周措施是應行之策，剛好留家照顧姐姐。入境簽證要求她三個月內要出境一次，她直言憂心增加感染風險及擴散機會，故曾向入境事務處申請豁免離境要求，但不獲批。批評港府做法對跨境生活的港人不人道、不應「封關」。對於內地多區亦已實施強制措施禁非戶籍居民出入，為何香港的做法不人道，她稱與兩制有關：「我頭腦裡的，跟你們頭腦裡的不一樣，還有人的心不一樣....我相信國家，沒一個國家能做到，此病也只有這辦法，沒藥啊現在。」

帶同八歲及三歲兒子回港的吳女士，三人都戴了兩個口罩。（梁鵬威攝）

平日在港居住及工作、放假則回內地的吳女士說，新安排對經常往返兩地的人不方便，她誤以為今晚開始才實施檢疫安排，故特別在之前到深圳收拾物品回港。她過關時被要求填寫健康申報表、個人資料、交代在深圳的行跡及有否病徵，才知道家居隔離14天措施已實行。

誤以為今晚才實施強制檢疫

職員告知她每日須量兩次體溫、親友不能登門拜訪、自己不能外出，否則「有法律責任，要罰錢及監禁六個月」。被問到會否感到麻煩？她稱過關的人少、流程順利，面對疫情，家居隔離亦只能接受：「我之前有聽到（封關），但以為是今晚凌晨，弄錯了，不好意思！」，故未來兩周要向公司請假隔離。

張先生批政府在「封關」一事上欠完善部署，令港人難以應對。（梁鵬威攝）

從內地回港的張先生說，因工作緣故要返內地，遇到阻滯故今早才能回港。他稱，支持「全面封關」，但批評政府部署不足，令住在深圳的港人，難以安排：「一早封關係好嘅，但之前要部署好多嘢，依家係唔嗲唔吊，你一係晨早封關，封晒咁多關卡，香港人會識應付。」他形容現時社會不穩，希望市民不分「顏色」也停止紛爭，社令會回歸和平，「咁搞落去，只會大家都冇飯食！」

我預計政府會提供膳食住宿地隔離我14日，未料沒此安排

另有市民認為，政府應安排回港市民入住隔離營，減低同住者傳染風險。現年65歲、任旅遊巴司機的黃先生說，須回港工作，但又未能購入火車票，故已有心理準備入住隔離營，笑言：「我預計政府會提供膳食住宿地隔離我14日，未料他沒此安排！」他說，擔心傳染小朋友，故在家都會戴口罩。

阮太亦認為，在家隔離兩周不算困難，「除了買餸、交租，我都不想出門，在新會的十多天也沒有出門，在天台晨運。」（鄧穎琳攝）

政府多次強調要受檢疫者「自律」、訴諸「公民責任」，毋須戴上電子手環監察行蹤，只會抽樣突擊檢查。帶同八歲及三歲兒子回港的吳女士，三人都戴了兩個口罩。她稱在內地親友家並無外出，有信心在丈夫協助買外賣下，可完成為期兩周的家居隔離。

至於在廣東省新會回港、現年73歲的阮太亦認為，在家隔離兩周不算困難，「除了買餸、交租，我都不想出門，在新會的十多天也沒有出門，在天台晨運。」她解釋，與丈夫聽聞新措施後，想提早在昨日回港，但無車到深圳，故延至今日才回港，會立即返回慈雲山寓所自行隔離。她重覆檢疫人員提醒：「14日不能出門，交租也不能出門，要叫兒子代交。」