【中學生涉爆炸品】17歲被告准保釋　禁入校內存放化學品實驗室

馬鞍山中學於去年11月，得悉校內有爆炸品後報警，而警方接報後拘捕兩名涉案中六男學生。他們被控管有爆炸品等共3罪，案件今（8日）在沙田法院處理兩人保釋覆核。裁判官聽罷陳詞後，准許讓其中一名17歲被告保釋，但期間不可進入校內存放化學品的實驗室，亦不可探討和討論製造爆炸品。

控罪指涉藏高性能炸藥TATP

兩名被告分別為黎文光（18歲），和17歲趙姓被告。兩人同被控1項管有爆炸品罪，指他們於去年11月27日，在學校管有一個錫紙包，載有共約4粒碗豆大小的粉末，該粉末為俗稱TATP（三過氧化三丙酮）的高性能炸藥。

黎另被控一項管有爆炸品及無牌管有彈藥罪，指他於上述日期及地點，管有一個錫紙包，載有共約1/8粒碗豆大小的TATP粉末，和一發空包彈。

副校長及兩社工2萬元擔保

辯方替趙申請保釋時指，雖然事件由校方報警，但副校長等可替趙提供擔保。

裁判官最終准趙以5萬元保釋金，以及學校一名副校長和兩名社工各提供2萬元作保釋。而趙期間不可進入存放化學品的學校實驗室，亦不可探究、與他人討論製造爆炸品，但和法律代表商討案件除外。此外，被告亦需遵守宵令、不可離港和不可參與非學校舉辦的集會。

另一被告繼續還押

而辯方亦以現金1萬元和人事擔保2萬元，替黎申請保釋，但遭裁判官拒絕。案件已排期於2月25日再訊，待控方準備轉介區域法院文件

案件編號：STCC369/2020