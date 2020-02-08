【武漢肺炎】互動圖表看出入境人數變化　強制檢疫前夕入境增17%

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，由今日（8日）凌晨起，所有從內地入境人士，抵港後須要接受留家中、酒店或封閉管理營地隔離強制檢疫14日。昨日（7日）是措施實行前夕，全日共9,5982人入境，較前日（6日）多近1,400人，按日增17%。入境人士中，香港居民有7.6萬人；內地訪客則有1.2萬人，佔整體入境人數約13%，內地入境人士較前日增加15%。

武漢肺炎疫情蔓延，本港周六（8日）凌晨起實施強制檢疫令，凡14日內曾到內地人士，不論是香港居民、內地人或其他國籍旅客，必須留在家中、酒店或政府指定禁閉設施接受強制檢疫，為期14天，違例者可被罰款2.5萬元及入獄6個月。（余俊亮攝）

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據入境處數字，昨日（7日）有95,982人入境，較本月6日多近1.4萬人，較本月5日多近3.7萬人，增幅主要來自陸路口岸。其中有5.8萬人經深圳灣口岸入境，佔整體約六成，逾2.8萬人經機場入境，佔約三成。

而在昨日入境人士中，有12,746人為內地旅客，較前日（6日）多1,737人，較本月5日多約3,986人。而昨日經過機場入境的內地旅客則有5,563人，於前日相若；6,555名內地訪客經深圳灣口岸入境，較前日多1,742人。

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