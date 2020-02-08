【武漢肺炎】隔離開支由政府負責　或酌情處理兩小時到家安排　

武漢肺炎疫情在本港擴散，政府宣佈由今日（8日）凌晨起，所有從內地入境的人士，包括香港居民、內地居民和其他旅客，抵港後須要強制接受檢疫14日，當中包括14日內曾到訪內地人士。若違反強制檢疫令，一旦被定罪，最高可被罰款2.5萬元及或判囚6個月，屬刑事罪行。 港口衞生科總港口衞生主任梁耀康稱，香港人或非香港人獲安排到隔離檢疫中心，全部費用均由政府負責。如隔離人士在港有住址，即居所或酒店，須於兩小時內到達檢疫令上的指定地點。梁耀康說，如市民覺得困難，會與同事研究安排是否能酌情處理。

+ 6 + 5 + 4

衞生署衞生防護中心表示，從內地回港的人士會收到衞生署發出的檢疫令，如在港有住址，即居所或酒店，須於兩小時內到達檢疫令上的指定地點。有記者反映，市民從落馬州關口到九龍東住所，僅用兩小時比較困難。港口衞生科總港口衞生主任梁耀康稱，對於兩小時安排不太清楚，如市民覺得困難，會與同事研究安排是否能酌情處理，盡量優化措施。

港口衞生科總港口衞生主任梁耀康。（高仲明攝）

非港人獲安排到隔離檢疫中心 費用亦由政府負責

梁耀康續稱，香港人或非香港人獲安排到隔離檢疫中心，全部費用均由政府負責。另外，政府為檢疫令設下生效日期，至5月7日失效。梁耀康解釋，現在屬於爆發期，「措施會定期檢討係咪要做落去。」

政府昨日（7日）表示，隔離人士不得邀朋友相聚，港府會抽樣突擊檢查，呼籲檢疫人士及其家人自律。被問及如何確保家居隔離人士沒有「偷走」或交由他人接聽衞生署「突擊檢查」電話，梁耀康說：「打電話嘅時候會了解返個客（隔離人士）喺邊度，從而問返佢究竟係咪喺屋企。」

▼疫症下的香港 不正常的日常▼