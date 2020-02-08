【武漢肺炎．直播】駿洋邨擬作隔離　居民鄉議會抗議　防暴警戒備

公民黨沙田區議會穗禾選區議員麥梓健今日（8日）在其facebook專頁表示，他獲民政事務署確認，位於火炭未入伙的駿洋邨將會是隔離住所的選址之一，但署方未交代落實時間表。多名沙田區議員到沙田鄉事委員會門外抗議，對於駿洋邨將成為隔離營而政府官員未有知會區議會及討論，卻與鄉委會傾討，表示不滿。記者下午巡視駿洋邨，有防暴警戒備並截查多人。 《香港01》正向民政事務署及有關部門查詢事件。

【19:00】大批居民及區議員聚集在沙田鄉議會外，等候食衞局副局長徐德義，大約80名防暴警在現場戒備。

【18:59】有火炭居民得悉特首林鄭月娥已確認駿洋邨將成為隔離營，強烈反對，群情洶湧，向沙田鄉委會方向大叫「（徐德義）你再唔出嚟，我哋衝入嚟。」

【18:40】山尾村前村長洪先生反映，昨晚12時發現駿洋邨有警方前來「放水馬」，感到不太安心向村長查問，其後才得知未入伙屋邨將成為隔離營，強調附近七條村的村民相當反對。

他又建議，既然有關建議令多區居民不安及反對，政府可向郵輪公司借出郵輪，並駛出公海，令所有居民安心。

【18:18】有將到駿洋邨入伙居住的市民感到擔憂，表示已經知道將入住的單位位置，對於該屋邨有機會成為隔離營，她全不知情，並情緒激動，「有付出架，點解要咁對我哋！林鄭想我哋死！」

【17:55】有沙田區議員表示，出席會議的居民透露，食物及衞生局副局長徐德義於鄉議會會議開會中，對於會否以駿洋邨作為隔離營，現正聽從意見，政府又未有交代詳情。

多名沙田區議員到沙田鄉事委員會門外抗議，對於駿洋邨將成為隔離營而政府官員未有知會區議會及討論，卻與鄉委會傾討，表示不滿。（梁煥敏攝）

昨日（7日）網上流傳駿洋邨將成為隔離營，麥梓健獲房屋署同日回應指並無此消息。麥梓健今日表示，民政署向他確認駿洋邨將會是隔離住所的選址之一。

不過，行政長官林鄭月娥於1月底曾表明，決定放棄用粉嶺暉明邨作為檢疫設施，目前亦沒有未入伙公共屋邨適合作為檢疫設施。

據資料，駿洋邨去年落成，5座住宅樓宇並提供4,846個單位，落成後屋邨人口料達約1.3萬人。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼