【武漢肺炎・最新】再多2宗初步確診　一人有出席PartyRoom打邊爐

由武漢肺炎疫情蔓延，今日（9日）全國確診病例已逾36000宗，累計死亡人數達804人，已超當年沙士紀錄。 消息指，律敦治醫院昨日（8日）再多一名病人初步確診，他在潛伏期曾與18名本地親戚及2名內地友人，一同打邊爐，當晚出席者中多人出現病徵，正等候化驗結果。據了解，連同他的祖母，另有7名家人都初步確診，即總共9人都中招。倘全部覆檢都是對新型冠狀病毒呈陽性，將成為全港暫時最大一宗家庭群組傳染個案。 此外，聯合醫院一名70歲男病人，亦已對新型冠狀病毒呈陽性反應。

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【20:11】據了解，東區醫院一名60多歲男子初步確診，他入院時情況已經危殆，收入該院深切治療部。據悉，他與打邊爐男子的家庭個案無關。

【20:06】據了解，LentoPartyRoom打邊爐個案中，24歲確診男子（第27宗）的50多歲女親戚，在威爾斯親王醫院留醫，初步對新型冠狀病毒測試結果為陽性，即初步確診，即19人當中，累計2人確診、8人初步確診、1人仍在等候化驗結果。

【20:06】據了解，LentoPartyRoom打邊爐個案中，24歲確診男子（第27宗）的50多歲女親戚，在威爾斯親王醫院留醫，初步對新型冠狀病毒測試結果為陽性，即初步確診。

【17:46】醫院管理局表示，截至今日中午12時，公立醫院向衞生署通報了於過去24小時，共接收29名（13男16女、年齡由四歲至93歲）符合「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」呈報準則的病人，並將樣本進行化驗，目前仍有50人留院接受隔離。

【17:40】曾接載香港一名新型冠狀病毒肺炎患者的郵輪「鑽石公主號」，累計64人確診，郵輪現時於日本橫濱港，船上約3,700人正接受檢疫，並已隔離多日。入境處今日（9日）表示，共有260港人乘坐該艘郵輪，會與香港駐東京經濟貿易辦事處了解該批人士於2月19日完成隔離後的去向，以協助安排。

【武漢肺炎】鑽石公主號港人2月19日完成隔離 入境處將協助安排

【17:15】張竹君說，第27及29宗個案居於灣仔駱克道鴻福大廈，第28宗個案則住在牛池灣彩峰苑。

【17:10】對於今次有家庭群組爆發是否「無封關」的後果，張未有直接回應，只稱新加坡離內地較遠，但近日都有本土個案，日後若需要改變措施。

張說，party room內有露天平台，當時同時進行燒烤及打邊爐，聚餐長達3小時，當時無人有明顯病徵。她呼籲市民減少飯聚及使用公筷。

【武漢肺炎】19人打邊爐多人中招 外婆確診前普通病房留醫8日

【16:55】對於確診的外婆在2月1日入院，至2月8日才確診。張竹君說，病人曾入住內科病房，醫管局正跟進其情況。被問及19人的家庭聚會中，除了有2名親友在內地港外，其他人有否外遊紀錄，張說，現正跟進情況，「第一次問好似無值得懷疑的外遊記錄。」

張又指，該個家庭的發病日期是1月29日至2月7日，第27宗個案是上月30日發病，估計因26日的家庭聚會引發家庭傳染。她又指，由30日起計，至今仍未有新的本地個案。

上海市當局的衞生防疫專家表示，武漢肺炎除可透過飛沫、接觸傳播以外，還可以透過「氣溶膠」（aerosol，氣霧）傳播。被問及打邊爐會否產生氣溶膠效應，她稱打邊爐及桑拿都會霧化，但仍要專門研究，目前仍然「好難講」。她又指，醫院部份的程序容易產生氣溶膠效應，如抽痰等。

【16:50】張竹君承認，現時分辨個案有難度，醫管局已加強檢測，一日可化驗800多宗個案。至於19人聚餐中，有11人不適，撇除2人在內地外，張稱其餘6人會隔離，正追蹤他們，暫時他們無病徵。

張又指，正開始追蹤party room的到場人士，1月30日曾有人到場，她呼籲市民若曾前往該處，應主動聯絡他們。她否認現時是「社區大爆發」，但認為的確存在社區傳播，又稱會「盡量做」、將密切接觸者隔離，以拖慢疫情散播。

【16:40】劉家獻指，過去24小時呈報29宗懷疑個案。而29宗確診個案中，其中一人死亡。現時有21名病人於瑪嘉烈醫院留醫，另有2名病人在東區醫院、2人在威爾斯親王醫院、1人在北區醫院、1人在律敦治醫院，1人在聯合醫院。24名病人情況穩定，3人危殆，1人嚴重。

截至中午12時，共有11名醫護人員要隔離，當中3人已完成檢疫，有8人仍在檢疫中。劉家獻又指，隨社區感染越來越多，未來4星期會大幅調整醫院的非緊急及非必要服務。

【16:35】張又指，在大聚會中，有2名家人在內地廣東省來港，其中一名1月24至28日在港；另一名則1月24至1月29留港，其中有一名在過年前有輕微咳嗽。對於有患者及其家人感染病毒，張竹君承認：「邊一位係病源仲未知。」

而第28宗個案則是70歲男士，他住在牛池灣，1月30日到私家醫生求診，之後到聯合醫院，28日才隔離。張又指，該男子在14日內無外遊，最後一次離港是1月9日。除了求醫外，他大部份時間在家。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生，將會交代新型冠狀病毒感染個案的最新情況。

張竹君指，今日確診3宗個案，第一宗即第27宗個案，是一名24歲男子，而其外婆亦已確診，是第29宗個案。第27宗個案，即24歲男子，在1月30日起發燒及咳嗽，曾多次看私家醫生，之後因為不退燒，2月8日到律敦治醫院急症室，今日確診患上武漢肺炎。

他的外婆亦是確診個案，在2月1日曾前往東區尤德醫院。張竹君指出，該家族在年初二有大聚會，於年初於觀塘永興工業大廈4樓一間party room，名稱為「LentoPartyRoom」，於室外平台BBQ及打邊爐，為時3小時，當晚有19人出席，連計上述男子及外婆的2宗確診個案，當中有11人不適，有2名已確診，7名初步已有陽性反應，尚有2名仍在化驗。

【16:15】住於觀塘的Lento PartyRoom於社交媒體表示，日前一名客人使用場地後，近日於律敦治醫院確診武漢肺炎，收到消息後即時停業，並馬上通知1月26日之後曾到訪場地之客戶有關風險，以及為未來預約之客戶退訂。

該店又指，暫未有同事感染徴狀，亦未有收到相關機構通報認為需要進入隔離營進行隔離，但為安全起見，各同事會在家中自我隔離，其後會安排外判消毒服務，以醫院手術室同等消毒規格標準，為全址進行全面消毒，及後亦會徹底清潔。

【16:11】大埔安慈路附近有黑衣人搬路障堵路。

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【16:05】富臨集團發言人表示，為降低疫症傳播風險，集團旗下餐館即日起暫停火鍋供應，並每日加強清潔。另外，亦已安排及要求全線員工戴口罩，保障顧客及員工健康安全。

【15:02】據了解，打邊爐後初步確診的年輕男子，連同他的祖母，另有7名家人都初步確診，即總共9人都中招。倘全部覆檢都是對新型冠狀病毒呈陽性，將成為本港暫時最大一宗家庭群組傳染個案。

【14:45】入境處公布昨日出入境數字，新措施實施首日，共23,399人入境，較前日（7日）大減72,583人，按日下跌75.6%。其中，香港居民有18,823人，內地訪客則有995人，佔整體入境人數約4.3%，內地入境人士較前日大跌92.2%。

【14:30】消息指，昨晚初步確診的年輕男子，曾與十多名家人打邊爐，現時全家共七人初步確診。

【14:10】據了解，聯合醫院一名70歲男病人初步確診，他在一月初曾經到內地，現時正等待第二次覆檢結果。

【14:05】醫管局公布18間作為新型肺炎疫情下指定診所的名單，大埔賽馬會普通科門診診所亦榜上有名。約50人由診所對出起步遊行，抗議相關選址，要求「全面封關」。

【13:40】消息指，該名初步確診的年輕男子父母，現亦於律敦治醫院等候測試結果，有消息指他們亦「肺片好花」有肺炎徵狀，另亦有兩名親戚亦正等候測試結果。

而初步確診的祖母，於2月1日至8日期間，曾因發燒於東區醫院醫，期間亦曾多次於院內腫瘤科接受治療，並於2月8日因退燒而出院。當院方得悉其孫兒確診後，化驗所隨即將她2月1日抽取的樣本再化驗，證實對新型冠狀病毒呈陽性，並即時召她回醫院，準備入住隔離病房。

【12:20】港大感染及傳染病中心總監何柏良呼籲，政府應緊急修例，將新型冠狀病毒列為職業病，儘早堵塞漏洞，在今次新型冠狀病毒的疫情中，讓前線醫護人員及其他工作人員可以得到法律保障。他亦呼籲議員關注。

【12:10】消息指，昨晚初步確診的男子，其祖母亦已初步確診。

【11:50】行政會議成員林正財表示，為穩定口罩供應，希望10日內有首部新增的口罩機在香港投產。

【11:00】本港昨晚疑出現第27宗確診個案，《香港01》今早再接到消息指，該名年輕男子的父母肺部「好花」，而他另一名親戚及親戚的兒子同樣出現病徵，現時在律敦治醫院接受治療。據悉，院方為他們進行新型冠狀病毒的測試，正等待結果。

另一名知情人士透露，該男子的父母曾向私家醫生及到聖保祿醫院求醫，而該男子的婆婆曾到東區醫院求診，收入該院的內科及腫瘤科數天，未有隔離，她曾經出院，但昨天發現她孫兒是確診個案後，才召她返回東區醫院。

據了解，該男子不只一次與親戚打邊爐，其中一次在農曆新年期間，數天後他開始出現病徵。

【10:10】財政司司長陳茂波於網誌指，今次疫情對經濟的影響，可能比起沙士時期更大。

【09:20】陳肇始表示，警方昨日已對強制隔離個案中，突擊檢查其中10個宗，未有發現違規。

【09:00】食衞局局長陳肇始表示，強制檢疫令生效首日，共468人符合條件須隔離14日，當中411人為香港居民，換言之，旅客比例佔約13%。

【08:45】政務司司長張建宗在網誌表示，強制檢疫措施生效首日，入境人流大幅減少。

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（衞生防護中心FB圖片）

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【06:00】全國確診病例已逾36000宗，累計死亡人數達804人，已超當年沙士紀錄

▼武漢肺炎疫情擴散 全國逾三萬人確診▼

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【03:30】世界夢號再有一名女士懷疑染病，由郵輪碼頭道送到聯合醫院檢驗。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼