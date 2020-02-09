【武漢肺炎・最新】強制檢疫生效首日隔離468人　警突擊檢查10人

由武漢肺炎疫情蔓延，今日（9日）全國確診病例已逾36000宗，累計死亡人數達804人，已超當年沙士紀錄。 消息指，律敦治醫院昨日（8日）再多一名病人初步確診，他在潛伏期曾與18名本地親戚及2名內地友人，一同打邊爐，當晚出席者中多人出現病徵，正等候化驗結果。

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【09:20】陳肇始表示，警方昨日已對強制隔離個案中，突擊檢查其中10個宗，未有發現違規。

【09:00】食衞局局長陳肇始表示，強制檢疫令生效首日，共468人符合條件須隔離14日，當中411人為香港居民，換言之，旅客比例佔約13%。

【08:45】政務司司長張建宗在網誌表示，強制檢疫措施生效首日，入境人流大幅減少。

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（衞生防護中心FB圖片）

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【06:00】全國確診病例已逾36000宗，累計死亡人數達804人，已超當年沙士紀錄

▼武漢肺炎疫情擴散 全國逾三萬人確診▼

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【03:30】世界夢號再有一名女士懷疑染病，由郵輪碼頭道送到聯合醫院檢驗。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼