【武漢肺炎】設指定診所引爭議　陳肇始：早發現、早隔離、早治療

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，醫管局早前指會設立18所「指定診所」處理有輕微病徵的病人，惟有剛完成裝修的「指定診所」遭投擲汽油彈破壞。 食物及衞生局局長陳肇始表示，社區不排除會有零星市民受感染，指定診所的設計是希望做到「早發現、早隔離、早治療」，有望將在社區的隱形病人及早送往醫院隔離。陳肇始亦確認未入伙的火炭駿洋邨將用作檢疫中心，又指面對疫情持續，將需要更多檢疫中心。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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就指定診所問題引發昨日（8日）晚上將軍澳有人群聚集，陳肇始表示指定診所的設計是希望做到「早發現、早隔離、早治療」，因社區不排除會有零星市民確診，可以將在社區的隱形病人及早送往醫院隔離。她又說，如果診所被破壞，會影響整體疫情控制工作。

就口罩短缺問題，陳肇始指政府已從全球搜羅口罩，強調產地並非只限於中國，懲教署亦已加班生產口罩，加上社會上有人士亦購買製造口罩的機器，希望加快生產口罩提供予本港市民，她又說會確保有足夠數量的口罩予前線醫護人員。

陳肇始表示指定診所的設計是希望做到「早發現、早隔離、早治療」，因社區不排除會有零星市民受感染。（資料圖片）

陳肇始續言下周將開始使用饒宗頤文化館的旅館「翠雅山房」作檢疫中心，她重申進入檢疫中心的人士，如緊密接觸者並非病人，只要有檢疫人士有任何病徵，亦將會送院隔離。陳肇始又形容要尋找新的檢疫中心是「有一定困難」，惟她會盡一切努力向市民解說檢疫中心的用途，指缺乏相關措施將會對處理疫情造成困難。

檢疫中心不會「自由出入」

陳肇始見記者時補充指，任何人士出入檢疫中心的人士將會有旅遊巴接送，不會存在有人可以自由出入的情況，加上每日有人士24小時監察檢疫中心，呼籲市民可以安心。另外，她亦確認未入伙的火炭駿洋邨將用作檢疫中心，又指面對疫情持續，將需要更多檢疫中心。

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近日本港超市出現搶購糧食及日用品現象，陳肇始強調，本港現時食米總存貨有2500萬公斤，足夠全港市民食用一個月，呼籲不要恐慌搶購及囤積，惟她同時承認在物流方面要加快，令貨物「上架可以快啲。」