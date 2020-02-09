【武漢肺炎】何柏良籲政府緊急修例　將新型冠狀病毒列職業病

新型冠狀病毒疫情持續蔓延，本港確診個案人數也在不斷上升。香港大學感染及傳染病中心總監何柏良今日（9日）呼籲，政府應緊急修例，將2019新型冠狀病毒列入第282章《僱員補償條例》的職業病附表中，關乎人士範圍可以參考條例中當年對應沙士的做法。

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何柏良指，在內地已經有醫護人員感染新型冠狀病毒，甚至出現死亡個案。他呼籲政府應該緊急修例，將新型肺炎列入第282章《僱員補償條例》訂明的職業病中。他指出，修例的做法可以完全參照B11，即嚴重急性呼吸系統綜合症（即「沙士」）的覆蓋範圍。

政府在2005年2月8日才將沙士和禽流感列入《僱員補償條例》中。（網上截圖）

政府於2005年時將沙士列入《僱員補償條例》，指定高風險職業包括醫療及護理界僱員、醫療研究工作者或實驗室工作人員、病理學家、驗屍工作人員、殯儀服務工作人員等。何柏良表示，當年覆蓋範圍經過詳細諮詢，政府可完全參考，他表示若直接將新型肺炎套用，當晚便可以落實。

呼籲政府吸取沙士教訓

他指2003年沙士未列入職業病範圍，上百醫護人員感染，無法根據法律保障自己，所有的賠償更多是恩恤成分。他呼籲政府吸取教訓，儘早堵塞漏洞，在今次新型冠狀病毒的疫情中，讓前線醫護人員及其他工作人員可以得到法律保障。他亦呼籲議員關注。

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