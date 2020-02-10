【武漢肺炎】工會質疑威院監察病房中門大開　防方：符合控制要求

新型冠狀病毒肺炎疫情持續惡化。醫管局早前指出，除隔離病房外，公立醫院會設立「監察病房」，所有肺炎住院病人需於隔離病房或「監察病房」留醫，直至得出新型冠狀病毒測試結果。 醫管局員工陣線今日（9日）指出，威爾斯親王醫院將一個普通內科病房，轉為接收懷疑肺炎個案，惟病房不設大門，形容為「中門大開」，質疑是否符合感染控制標準。 威院回應稱，該監察病房病床間距超過一米，而換氣率及其他設施配置，經感染控制及設施管理部門詳細檢查及鑑定，符合感染控制要求，所有入住監察病房的病人均非符合呈報準則個案。

醫管局員工陣線說，威爾斯親王醫院將一普通內科病房轉為接收懷疑肺炎個案，惟該監察病房不設門戶。（醫管局員工陣線Facebook截圖）

醫管局員工陣線說，早前接獲投訴，稱威爾斯親王醫院將一個普通內科病房轉為接收懷疑肺炎個案，但供醫護穿上及脫下裝備的地方（gown up/gown down area）極近，質疑是否符合感染控制標準。

病房「中門大開」 質疑員工安危

醫管局員工陣線續指，根據醫管局制訂指引，「監察病房」必須至少每小時換氣6次，惟該監察病房不設門戶，病房「中門大開」，一般員工難以得悉換氣次數是否足夠。

工會說，已就有關問題向醫管局查詢，以了解員工是否能在安全環境下工作，否則會追究到底。

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威院：入住監察病房病人非符合呈報準則​

威爾斯親王醫院發言人表示，為加強鑑別新型冠狀病毒感染者，已實施「加強化驗室監測計劃」( Enhanced Laboratory Surveillance Scheme) ，由本月8日開設一間設有28張病床的監察病房，安排有流感或肺炎徵狀的內科病人入住，而不再如以往讓這類病人於普通內科病房留醫。

發言人表示，病人入住監察病房後，院方會為他們進行新型冠狀病毒測試。當測試結果確定為陰性，會安排他們轉回普通內科病房。該監察病房病床間距超過一米，而換氣率及其他設施配置經院方感染控制及設施管理部門詳細檢查及鑑定，符合感染控制要求。

院方強調，所有入住監察病房的病人均非符合「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」呈報準則個案。