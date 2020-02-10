【逃犯條例】教師向朋友發帖文批政府收處分信　教局：不作評論

反修例期間，逾百名教師被投訴，至今逾30名教師被教育局發處分信。周老師（化名）是曾收處分信的教師之一，他指有人截取其個人社交平台上只限朋友閱覽的帖文向教育局投訴，但他指帖文不涉侮辱、咒罵、仇恨、挑釁或起底，質疑教局在信中隻字不提任教學校調查結果，就裁定其專業失當，是營造白色恐佈，認為決定有欠公允。 教局表示，不會公開討論個別個案，但強調學校調查報告及教師申述是重要資料，教局處理投訴時必會多番審視，又指教師可對社會事件有看法或政治傾向，但發表意見時不應帶仇恨或以違反社會道德標準方式表達。

周老師有五年教學經驗，他直指，其社交平台言論不含粗言、侮辱、咒罵、仇恨或挑釁，亦沒分享涉及「起底」的消息，未料帖文卻被人截取及向教局投訴。(鄧穎琳攝)

有超過五年教學經驗的周老師指，理解教師身份特別，故早於2014年已將立場明顯不同的朋友「過濾」，facebook上只限朋友閱覽，沒加學生或家長，但認為教師亦有言論自由，故在反修例運動初期（未開學時），會在個人社交平台Facebook，批評政府處理反修例的手法及分享反修例新聞。

他強調其言論不含粗言、侮辱、咒罵、仇恨或挑釁，亦沒分享涉及「起底」的消息，未料帖文卻被人截取及向教局投訴，更被指其行為不當、涉嫌違反教師專業操守。

周說：「明白老師說話始終不能太過分，不能違犯專業操守，所以我從無發表過涉及侮辱、咒罵、仇恨或挑釁的言論，不涉及他人私隱或起底，亦無侮辱別人的含意，連黑警都無提過，只是就社會現狀及政府做法說出自己的意見或感受。」



擔心失教籍放棄上訴

周指，他並非通識科教師，教學不涉政治題材，據知任教學校亦向教局解釋其教學工作一如以往的專業，卻遭教局要求再作解釋，「令學校都有少少壓力」。最終教育局裁定他專業失當，周形容：「處分信是心中的一個結，至今都覺得生氣及不開心。」他質疑教局未有提及學校意見，認為決定有欠公允，未有尊重學校及教師。他直言曾考慮上訴，但由於處分信未有造成實際影響，沒被停職或減薪，亦擔心任教學校或個人會被秋後算帳，擔心上訴可能令教籍被取消，熱愛教學的他決定作罷。

多老師被投訴如白色恐怖

反修例期間多名教師被投訴，周形容是白色恐佈，令相熟教師在facebook發言時亦有所避忌，他說：「佔中時沒這麼多人被投訴，現在似是被監視、要思想審查，是白色恐怖，日常多了憂慮，重新審視朋友名單，亦較少分享新聞或加入個人意見。」

他憂心身份公開會被秋後算帳或針對，故拒絕透過任教科目等詳情，只勉勵同行要敢於發言及加入工會，守護言論自由，並說：「與其驚，不如一起出力守護我們仍擁有的言論自由，例如加入工會。」



反修例風波亦令學校捲入其中，至今有逾百名教師被投訴。(資料圖片)

，處分信亦沒提及學校調查結果或解釋為何教師言論涉及仇恨，「是以言入罪，在教育界製造白色恐怖」。(資料圖片)

葉建源批教局不公開仇恨言論標準

協助周老師跟進投訴的教育界立法會議員葉建源認為，教局不公開對咒罵或仇恨言論的準則，處分信亦沒提及學校調查結果或解釋為何教師言論涉及仇恨，葉形容：「是以言入罪，在教育界製造白色恐怖。」他說，教協早前成立訴訟及緊急援助基金，向受影響教師提供法律及經濟支援，呼籲有需要教師求助。

教局強調審視時不會偏頗

教育局發言人回覆指，尊重不同意見和立場，教師亦可對社會事件有自己看法及政治傾向，但發表意見時不應帶仇恨或以違反社會道德標準方式表達。由於學校調查報告及教師的申述是重要資料，教局必會多番審視，連同與蒐集到的其他資料和證據一併處理，在全面考慮事件對學生及教育界影響，以及參考過往例子下作決定，重申教局會審慎跟進所有涉及教師失德的投訴，過程不會忽略任何資料或偏頗某一方。