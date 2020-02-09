【武漢肺炎】鑽石公主號港人2月19日完成隔離　入境處將協助安排

曾接載香港一名新型冠狀病毒肺炎患者的郵輪「鑽石公主號」，累計64人確診，郵輪現時於日本，船上約3,700人正接受檢疫，並已隔離多日。入境處今日（9日）表示，共有260港人乘坐該艘郵輪，會與香港駐東京經濟貿易辦事處了解該批人士於2月19日完成隔離後的去向，以協助安排。

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曾載香港80歲男患者

「鑽石公主號」之前曾接載本港80歲男患者的個案，老翁曾在船上泡浸按摩浴池及焗桑拿，郵輪到日本後，全船人都需隔離。入境處表示，與經貿辦在2月初獲悉事件後，已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐日本國大使館、日本外務省、香港旅遊業議會及有關郵輪公司了解情況，一共有260名港人乘坐郵輪，其中3人確診感染病毒，現於當地醫院接受治療，其餘港人則由2月5日起，在船上被隔離14天。

入境處指，接獲的港人求助，包括要求協助盡快回港或提供隔離期間所需的藥物。入境處稱，已即時向郵輪公司及其當值醫生，反映醫療藥物情況及需要，並透過大使館及經貿辦，要求日本當局提供藥物及協助。處方稱，據郵輪公司所述，部分港人已獲發藥物，郵輪公司正陸續將藥物送達其他求助港人。入境處指，將於今日稍後時間，派員前赴當地直接與有關單位聯繫，確保受影響的香港居民得到協助。

入境處又指，正與經貿辦了解該批港人在2月19日隔離完結後的去向，以協助安排。

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鑽石公主號現停泊在橫濱大黑碼頭接受檢疫，目前船上累計至少71人確診。日本傳媒引述消息人士指出，船上約百人表示身體不適，感染人數可能進一步增加。