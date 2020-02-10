【8.31兩個月】涉手臂撞督察被控　售貨員今獲撤罪　庭外指濫捕

有網民於去年10月31日萬聖節，發起悼念831太子站事件，多人在旺角及深水埗聚集。一名男售貨員涉在當天以手臂撞到一名督察，被控襲警罪。案件今（10日）於西九龍裁判法院再訊，控方索取法律意見後，申請撤銷控罪。辯方則申請取回訟費獲裁判官批准，惟今天未提出實際金額，主任裁判官羅德泉指辯方已早知撤控亦不準備，斥：「問人拎錢都要畀條數人㗎。」而售貨員庭外指事件為濫捕，事後害怕外出。

被告梁卓楠，22歲，報稱售貨員。他原被控一項襲警罪，指他於去年10月31日在旺角上海街676號外襲擊警務督察X。據悉，梁被指以手臂撞到一名督察，使他跌倒擦傷。

被告梁卓楠獲撤控後，指事件屬濫捕。(馮家淇攝)

辯方索訟費今未能出金額 官：「問人拎錢都要畀條數人㗎」

控方表示索取法律意見後，申請撤銷控罪，獲主任裁判官羅德泉批准。辯方作訟費申請亦獲羅官批准，惟今年未能提出訟費金額，僅指超過3萬元。羅官則指辯方預先知道會撤控，為何未有提早準備，斥辯方：「問人拎錢都要畀條數人㗎」。羅官續指若雙方在三個月內未能就金額達成共識，可到區域法院申請訟費評定。

梁庭外表示今次事件為濫捕，被捕後亦害怕外出。他又指，雖然事件未有影響工作，但令家人擔心，往後如要出席集會，他只會出席有不反對通知書的集會。

案件編號：WKCC4139/2019