【武漢肺炎】七旬婦排兩小時獲5口罩　即場刪與林鄭合照：好失望

新型冠狀病毒疫情持續，本港口罩難求。銀河工程集團今日（10日）在大角咀免費派發10,000個口罩，屆時每人限取5個，共2,000個名額。 患長期病患的七旬陳女士，排隊兩小時後，終於成功獲得五個口罩，「好興奮！第一次排到！」她說，對特首林鄭月娥相當失望，更即場刪走早前與她的合照，「人哋就扔走譚詠麟啲CD，我依家就刪除佢張相⋯⋯我撥開政治，佢最基本民生做唔到！」

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陳女士「嚴陣以待」，身穿雨衣、戴上墨鏡及口罩排隊，兩小時後終於喜獲五個口罩，「好興奮！第一次排到！」她說，約兩星期前到屈臣氏排隊買口罩，然而即使早上7時到場，但現場已有50多人等侯，輪侯三小時亦無法購得口罩。

2017年曾與林鄭合照並寄予厚望

陳女士說，對特首林鄭月娥非常失望，更向記者展示她在2017年於林鄭月娥的合照。她坦言，當時林鄭正打算參選特首，本來對她寄予厚望，但現時市民卻要排隊取口罩，甚至要捱貴口罩，「 點知佢仲差過任何一屆特首！」說畢，她即場刪走合照，「我撥開政治，佢最基本民生做唔到！」

陳女士直言，對林鄭月娥相當失望，更即場刪走與她的合照。（羅君豪攝）

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她說，即使在2003年沙士期間，她仍能外出飲茶，更無試過要排隊取口罩，即使沙士過後，她仍有兩盒剩餘的口罩，最後更能捐贈予他人，但如今她卻要重戴口罩兩日，「好失望！」

市民：「好過攞到錢！」

然而，有成功獲發的口罩的市民指，家中剩餘的口罩不多，由於太太要上班，故他只能重用口罩，並在口罩上蓋上紙巾，「返去再用風筒吹返乾個口罩。」他說，過去他亦多次排口罩，有時侯甚至要排四小時，「好過攞到錢！依家買都唔買唔到！」

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