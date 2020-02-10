【武漢肺炎】新病毒未納僱員補償條例　政府：僱員因工染病可追討

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，有指醫護人員等僱員，即使確診感染，也無法獲得《僱員補償條例》下的保障。政府發言人今晚（10日）表示，即使這類病毒不屬於條例所指定可獲補償的職業病，但僱員仍可根據條例向僱主追討補償。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

+ 12 + 11 + 10

現時武漢肺炎並不屬於《僱員補償條例》下的保障，港大感染及傳染病中心總監何栢良日前建議政府緊急修例，將病毒納入條例，以免受感染醫護無法受保障。政府發言人承認，病毒並不屬條例所指定可獲補償的職業病，但強調條例第36條訂明，僱員若染上疾病，即使不是指定的職業病，如符合該條例所指，在受僱工作期間，因工遭遇意外以致身體受損，則僱員仍可根據條例，向僱主追討補償。

政府會按條例向僱員給予賠償

發言人表示，僱員在受僱工作期間，如因工遭染上或懷疑染上新型冠狀病毒，應即時通知僱主，以便僱主向勞工處呈報，假如僱主未有向勞工處呈報其個案，僱員可直接聯絡勞工處僱員補償科以作跟進。政府僱員方面，政府則會根據相關法例，包括《僱員補償條例》或有關退休金法例及聘用條款給予補償。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國逾三萬人確診▼

+ 9 + 8 + 7

發言人稱，勞工處正探討修改法例，但訂立新職業病時，必須同時於法例内清楚訂明，該疾病會確切地對從事甚麽行業及工序的僱員構成風險，並訂明僱員須在指定期間内，受僱從事該些行業或工序。發言人指，由於疫情仍在發展，有待其醫學及流行病學有明確定論後才可修改法例，過程中亦需與持份者，包括保險業及相關行業僱員僱主相討細節。