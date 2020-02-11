【武漢肺炎・最新】北京樓旺角分店廚工初步確診　浸大停面授課程

武漢肺炎疫情蔓延，本港今日（11日）累計49宗確診個案，一名新增的62歲女患者與早前第12宗確診的75歲男患者，均是居於青衣長康邨康美樓，相隔約10個樓層，但同屬07單位，當局發現住在較低樓層、康美樓A座307室女患者的單位糞渠的排氣管接駁位無封密，不排除病毒經這途徑傳播，政府決定撤離康美樓2至35樓所有07單位住戶；凌晨4時前，有到場接載居民的旅遊巴駛走。

【21:20】美心集團表示，一名於北京樓旺角新世紀廣場分店的廚工，初步測試對新型冠狀病毒是呈陽性，現仍等候覆驗結果。據了解，該名初步確診者，是早前「打邊爐家族」確診年輕男子的二姨的同事。

護士協會通過發動「保護你」工業行動。（梁煥敏攝）

【21:00】香港郵政宣布，自農曆年後一直以「口罩先派」為原則，優先處理內載口罩的特快專遞郵件，至今已處理並派遞逾30,000件此類郵件。本星期抵港的郵件量較平日突然急增八成，當中約七成為特快專遞郵件，估計在過去數天接收約10,000件內載口罩的特快專遞郵件。

【21:00】浸會大學向師生發電郵，指因應新型冠狀病毒的情況，面對面授課將無限期暫停，至另行通知。

【20:20】護士協會今日舉行緊急會員大會。主席李國麟會後公布，委員以47票對13票，通過接力發動工業行動，並以57票贊對、3票反對，通過舉行「保護你」工業行動，由本周四（13日）開始，但不排除發動第二波工業行動。他表示，該會有三萬名會員，當中三分二在醫管局工人作。

此次並非罷工，李國麟稱，自10月以來沒有計劃罷工。

李表示，「保護你」工業行動是指醫管局必須達到房房保護標準：住院病人需有兩個口罩，床尾要有酒精搓手液，保護病人及醫護；醫管局需給予護士每人每日最少有四個外科口罩，以供他們上班、交更、休息後及放工使用，並每日要有四套防護衣；對入了Dirty team的，更要每日提供兩個N95口罩、以及眼罩和面罩。

若護士未能取得標準的保護物品，可致電協會舉報。李指一直以來的保護裝備都不足。

↓↓重溫衞生署及醫院管理局記者會↓↓

【17:39】對於一項研究發現有患者的潛伏期長達24日，袁國勇表示，潛伏期一定有極端例子或情況，部分個案或大量吸收患者飛沫，因此潛伏期會特別短，「極端例子無得傾，傾嚟無意思。」他認為，現時設施資源有限，隔離24日不可行。

【17:30】房署助理署長陸慶全表示，排氣管設在室內或室外不是重點，排氣功效一樣，不應改動。若曾改動排氣管，違反《建築物條例》的規定，會按例要求住戶還原；不建議及不鼓勵住戶以物品遮蓋污水渠，否則很容易會忽略渠管的維修需要。

黃加慶表示，凌晨時部分住戶已入睡未有應門，今日已成功聯絡所有住戶，全部已送進檢疫中心。荃灣曹公潭戶外康樂中心屬內地來港14天隔離令的相關人士所用。

政府公布長康邨低層患者，原來自行切開了排氣管。（添馬台FB圖片）

【17:20】袁國勇表示，控制疫症需控制源頭，病毒或已帶入社區，現時源頭已減到最低，不必過於悲觀，現時仍是Containment base，香港確診個案低於日本，打邊爐、打麻雀、教會聚會等應該避免。他同意堵截源頭當然越早越好，但理解政府有難處。

【17:00】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其中一名有出席年初二Lento Party Room打邊爐家庭的確診成員，病假後返回美心北京樓上班，其一名同事已入院，初步測試陽性，正等待覆檢；另一出現徵狀同事，病毒測試則呈陰性。

長康邨康美樓昨晚確診的62歲女患者，其兒子及媳婦都確診，媳婦居於田灣的父親亦確診，他未有到過青衣，故懷疑由女兒傳染。

打邊爐家庭另一成員在灣仔陶源酒家廚房製點心，由於已蒸熟，風險較低。

【16:45】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日新增7宗個案，累計共49宗。其中一人為小西灣禧恩堂59歲傳道人，他負責傳道工作，2月10日東區急診室，今日確診。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，今日截至中午，收到呈報52宗懷疑個案，117人留院隔離治療，48人在6間醫院接受治療；當中4人危殆，要用呼吸機協助，在ICU治療；2人嚴重，需高濃度氧氣，正在ICU監察。

【16:42】袁國勇表示，現階段不排除任何可能性，暫時未能完全清除，不能排除空氣傳染、飛沫傳染、直接或非直接接觸傳染。涉事單位排氣管曾被改裝，看上去有漏氣，有理由相信是重要原因。他指房屋署工程師曾檢查，U型隔氣管設計良好，一定不是淘大花園翻版，淘大花園的情況不會在A座07室發生。

【16:40】房署助理署長陸慶全表示，排氣管的作用是將座廁的氣排出。涉事單位曾裝修，更換座廁，曾拆卸排氣管，相關斷口雖有密封，但不夠密而會出現漏氣，工人會繼續清潔及全屋消毒。

【16:35】政府在FB專頁「添馬台」（Tamar Talk）公布，青衣長康邨康美樓近日有一個07單位的住戶受感染，專家正在詳細調查，當調查完成後會盡快向公眾詳細交代。就康美樓的個案，政府和專家昨晚已即時初步檢視過涉事及其他部分07單位。調查發現涉事單位的厠所排氣管曾被改裝，及未有妥善密封，故有機會導致病毒經管道空隙進入該07 單位。

相關個案的感染原因，有待有關部門進一步調查，但現階段，Y2型公屋的住戶必須保持冷靜、警覺，對抗疫情，但毋須過份擔心。

【14:10】台灣提升港澳旅遊警示至第三級，民眾避免至當地所有非必要旅遊。

台灣中央流行疫情指揮中心今日（11日）表示，香港已出現無明顯感染源之社區傳播及群聚；新加坡超過一半確診病例為當地感染且出現第三波傳染，並爆發輸出他國之會議群聚感染事件；泰國亦已出現未確定感染源個案及第三波傳染，但該國卻未對來自中國旅客採取相關入境管制或檢疫措施。

基於防疫安全，指揮中心今日宣布，即日起提升上述國家之旅遊疫情建議等級，其中港澳提升至第三級警告（Warning），民眾避免至當地所有非必要旅遊；新加坡提升至第二級警示（Alert），民眾至當地應採取加強防護措施；泰國提升至第一級注意（Watch），民眾應遵守當地的一般預防措施。

【13:40】韓聯社：韓國明天起，將港澳列為疫區，會加強檢疫。

韓國中央防疫對策本部11日表示，將從12日零時起將香港和澳門劃為新冠病毒疫區，對途經港澳入境的旅客加強檢疫。中央防疫對策本部表示，所有途經港澳入境的旅客需在抵達機場後提交健康狀態問卷並接受體溫檢測。檢疫部門還將對有發燒、呼吸道疾病症狀的人員進行新冠病毒檢測。韓國之前對內地入境人士實施檢疫措施，但發言有內地人經澳門入境。

青衣長康邨康美樓兩個不同層數的07室單位，有住戶確診感染新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）。該大廈的設計是用同一條糞渠接駁，亦有「U型」去水位，但初步視察後認為去水位無問題，不過糞渠接駁一條排氣管，而排氣管是在室內但並無完全密封，涉事單位喉管可能經改裝，不能排除可從排氣管傳播病毒。（香港01製圖）

【12:05】消息指，屯門醫院新增一宗初步確診個案，患者沒有外遊史，非青衣長康邨康美樓送院的居民。

【10:49】富臨集團旗下灣仔菲林明道陶源酒家的一名員工，確診感染新型冠狀病毒，現正於東區醫院接受治療。該名員工於1月26日曾參家庭火鍋聚餐。富臨集團已於昨日（2月10日）進行徹底清潔和消毒，所有已開封或經過處理的食物已棄掉，並決定今日起關閉該分店14天，分店所有員工將自行隔離14天。

【10:05】特首林鄭月娥與食物及衛生局長陳肇始、運輸及房屋長陳帆見記者。陳肇始表示，長康邨康美樓07室住戶有4人因有病徵，已分別被送往3間醫院隔離；其餘住戶已分別送往3個檢疫中心。陳帆表示，女患者單位的喉管可能改裝過。

【09:00】圓玄學院發通告，表示將由2月12日（周三）起暫停開放。

+ 10 + 9 + 8

【08:02】截至周二（11日）上午8時02分，全國確診病例為42407宗，1012人死亡，疑似病例23589宗，治癒病例4051宗。

【06:31】截至周二（11日）清晨6時31分，全國確診病例為42369宗，1012人死亡，疑似病例23589宗，治癒病例4051宗；在疫情最嚴重的湖北省，過去一日新增2097宗確診病例，全省累計增至31728宗，974人死亡。

有居於07單位的兩名年逾七旬長者，對突然需要撤離感徬徨，坦言：「驚咯，唔知要去邊」。（曾梓洋攝）

【01:25】康美樓有07單位住有兩名長期病患者，包括70多歲關太及80多歲關生，隔窗接受傳媒訪問。他們居於上址30多年，非同住子女致電後始得悉事件。關太指，兩人並無不適或發燒等病徵，「驚咯，唔知要去邊。」她又提到，口罩不敷應用，「排又排唔到，買又買唔到」。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

+ 12 + 11 + 10

【01:15】至於為何不撤離所有康美樓所有居民，袁國勇指，現時兩宗個案都住在07室單位，「無可能因為兩個人，將千幾二千人全部撤離。」

他又指，有理由相信住在上面的病人，糞氣有病毒，而現時發現樓的新確診單位排氣管，有漏氣的情況，當廁所開抽氣扇時就會將帶病毒的空氣抽入單位內。

【01:05】袁國勇稱，大廈07單位共涉2至35樓，兩確診個案單位相距10層，惟不能排除上面有無另一個病人，遂所有層數的07室住戶均需疏散。

黃加慶稱，有取環境樣本，實驗室需時數天化驗，另主要抽取渠樣本，需逐家逐戶向居民查詢病徵，相信有居民需送院，部分人送往檢疫中心。他承認，因為現有的3個檢疫中心都會爆滿，部份隔離居民須送至饒宗頤文化館的翠雅山房，估計該處所可容納約50人。

袁國勇稱，現階段「咩可能性都有，可能摸過同一門柄，一齊打過邊爐都未定。」但不能排除存在飛沫或接觸傳播。他重申，今次即使是經渠管空氣傳播，「但無論如何也不是淘大花園情況，因今次U型渠無問題，而係排氣管有事。」

【01:01】黃加慶表示，會向康美樓每層的07單位住戶查詢，有病徵者都會送院，無病徵者會送往檢疫中心隔離。他承認現階段難判斷兩個案是否有緊密接觸，但全部相關住戶都會先送至4個檢疫中心。政府明天會安排工程師，檢視單位排氣管情況。

【00:52】謝展寰指，該大廈的設計是用同一條糞渠接駁，亦有「U型」去水位，但初步視察後認為去水位無問題，不過糞渠接駁一條排氣管，而排氣管是在室內但並無完全密封，故不能排除可從排氣管傳播病毒，需由工程師再作檢查，暫時不能排除其可能性。

袁國勇稱，新冠狀病毒傳染途徑至今未完全清楚，而經飛沫傳播是大家公認常見方式，亦可能涉及直接傳觸，包括打邊爐「口沫橫飛」。從沙士經驗得知，冠狀病毒有特別情況可以經空氣傳染，其一是在醫院，用呼吸機等儀器能霧化飛沫，致空氣傳播。他指，當年沙士時淘大花園無將U型渠以水相隔，結果病毒可經糞渠傳染。

他又指，今次康美樓07室兩宗個案，樓上單位先發病、樓下單位後發病，而兩宗個案於潛伏期內出現病徵，加上相信在廁所內開抽氣扇，有可能將空氣抽入室內，但今晚已「筋疲力盡，無可能檢視每層排氣管」，唯一對居民最安全做法是立即撤離，予房署先檢視排氣管設計，待安全始予居民返家。如期間有發燒等病癥，會先作隔離。

+ 3 + 2

【00:48】衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生、環境局副局長謝展寰和香港大學李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇教授，一同見記者。

黃加慶表示，今日新增的62歲女病人個案，是第42宗新個案，居於青衣長康邨康美樓，她於2月3日出現咳嗽，2月3日、2月5日及2月7日曾向私家醫生求診，昨日到瑪嘉烈醫院求診並入院接受治療，經測試後證實確診。而其同住的兒子及媳婦都有病徵，已送院檢驗。

黃加慶指，她與早前第12宗確診個案的患者，住在同一幢大廈的07室。他指，要非常小心應對兩宗個案，是否有相同的流行病學史，加上居於同一幢大廈，要調查是否出現環境感染。故今晚與謝展寰及袁國勇都到現場視察。

【00:30】立法會議員陳恒鑌表示，有2個確診個案都住康美樓07室單位，他又指，現整幢的07室單位居民都要檢查，涉及180人。他又指，衛生署已經安排醫生「逐家逐戶」拍門，為居民做初步檢查，如有需要就會送院。

【00:23】據了解，長康邨康美樓有多名居民需要撤離，現場目測有超過10輛警車包圍康美樓，並禁止中層的兩個樓層住客出入，其餘摟層則未見封鎖。有消息透露，所有有病徵的居民，都會先送至伊利沙伯醫院，爆滿後則會送至廣華醫院。有上樓的警員穿上防護衣。

翻查資料，確診個案中，有2宗確診個案都居於長康邨康美樓，未知是否有關連，據悉新增個案有嘔吐病徵。

據了解，多間公立醫院已緊急召喚醫生回醫院幫忙診症。

長康邨。(資料圖片)

【00:01】衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生、環境局副局長謝展寰和香港大學李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇教授，3人凌晨12時45分會見傳媒，匯報新型冠狀病毒感染個案的最新情況。

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