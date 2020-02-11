【武漢肺炎．直播】衞生防護中心總監黃加慶、袁國勇　凌晨見記者

武漢肺炎疫情蔓延，本港今日（11日）累計42宗確診個案，其中一行19人的打邊爐家庭中，再多兩名成員確診，是目前為止最大型的家庭感染群組。 衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生、環境局副局長謝展寰和香港大學李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇教授今晚凌晨12時45分會見傳媒，匯報新型冠狀病毒感染個案的最新情況。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

+ 12 + 11 + 10

【00:30】立法會議員陳恒鑌表示，有2個確診個案都住康美樓07室單位，他又指，現整幢的07室單位居民都要檢查，涉及180人。他又指，衛生署已經安排醫生「逐家逐戶」拍門，為居民做初步檢查，如有需要就會送院。

【00:23】據了解，長康邨康美樓有多名居民需要撤離，現場目測有超過10輛警車包圍康美樓，並禁止中層的兩個樓層住客出入，其餘摟層則未見封鎖。有消息透露，所有有病徵的居民，都會先送至伊利沙伯醫院，爆滿後則會送至廣華醫院。

翻查資料，確診個案中，有2宗確診個案都居於長康邨康美樓，未知是否有關連，據悉新增個案有嘔吐病徵。

長康邨。(資料圖片)

【00:01】衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生、環境局副局長謝展寰和香港大學李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇教授，3人凌晨12時45分會見傳媒，匯報新型冠狀病毒感染個案的最新情況。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國逾三萬人確診▼

+ 9 + 8 + 7

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼