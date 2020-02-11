【武漢肺炎】袁國勇：長康邨單位疑糞渠駁排氣管出事　非淘大翻版

武漢肺炎疫情肆虐，本港截至昨日（10日）累計有42宗確診個案，其中第42宗確診個案的62歲女士，與早前第12宗個案、75歲患者同樣居於青衣長康邨康美樓07單位，二人相隔約10層。政府今晚安排全幢大廈的07單位住戶疏散，暫住政府提供的4個檢疫中心。 環境局副局長謝展寰說，該大廈的設計是用同一條糞渠接駁，亦有「U型」去水位，但初步視察後認為去水位沒有問題。不過糞渠接駁一條排氣管，而排氣管是在室內，但並無完全密封，故不能排除可從排氣管傳播病毒。香港大學醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇稱，「今次無論如何也不是淘大花園情況，因今次U型渠無問題，而係排氣管有事。」

青衣長康邨康美樓07室住戶撤離情況：

袁國勇：不能排除二人存在飛沫或接觸傳播

香港大學醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇稱，新冠狀病毒傳染途徑至今未完全清楚，而經飛沫傳播是大家公認常見方式，亦可能涉及直接傳觸，包括打邊爐「口沫橫飛」。從沙士經驗得知，冠狀病毒有兩種特別情況可以經空氣傳染，其一是在醫院，用呼吸機等儀器能霧化飛沫，致空氣傳播。另外，當年沙士時淘大花園無將U型渠以水相隔，結果病毒可經糞渠傳染。

袁國勇稱，現階段「咩可能性都有，兩名患者可能摸過同一門柄，一齊打過邊爐都未定。」但不能排除存在飛沫或接觸傳播。他重申，今次即使是經渠管空氣傳播，「但無論如何也不是淘大花園情況，因今次U型渠無問題，而係排氣管有事。」

袁解釋，樓上單位先發病、樓下單位後發病，而樓下單位廁所排氣管接駁糞渠，排氣管竟無用足夠桐油灰，或其他方法使其完全密封，當有人於廁所開抽氣扇，糞渠空氣可經排氣管走回室內，屬潛在風險。

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環境局副局長：「U型」去水位沒有問題

環境局副局長謝展寰指，該大廈的設計是用同一條糞渠接駁，亦有「U型」去水位，但初步視察後認為去水位沒有問題，不過糞渠接駁一條排氣管，而排氣管是在室內，但並無完全密封，故不能排除可從排氣管傳播病毒，需由工程師再作檢查。