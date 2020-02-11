【武漢肺炎】康美樓僅07單位住戶全撤　袁國勇：無理據要全幢人走

武漢肺炎疫情肆虐，本港截至昨日累計有42宗確診個案，其中第42宗確診個案的62歲女士，與與早前第12宗個案、75歲患者同樣居於青衣長康邨康美樓07單位，二人相隔約10層。當局今凌晨(11日)漏夜安排全幢大廈的07單位住戶疏散，暫住政府提供的3個檢疫中心，以及饒宗頤文化館的翠雅山房。 香港大學醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇稱，康美樓07室兩宗個案，樓上單位先發病、樓下單位後發病，而兩宗個案於潛伏期內出現病徵，雖然現時未知傳播途徑，唯一對居民最安全做法是立即撤離，予房署先檢視排氣管設計，待安全始予居民返家。至於為何不撤離所有康美樓所有居民，袁國勇指，現時只發現07室的糞渠排氣管設計出問題，「無可能因為兩個人，將千幾二千人全部撤離。」

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環境局副局長：康美樓「U型」去水位無問題

03年淘大花園曾因U型水渠乾涸致大爆發，環境局副局長謝展寰解釋，康美樓的設計是用同一條糞渠接駁，亦有「U型」去水位，但初步視察後認為去水位沒有問題，惟住在較低層的女患者單位，其連接糞渠的排氣管接駁位未有封密，或是病毒來源。

黃加慶：工程師明天檢視單位排氣管

衞生署衞生防護中心總監黃加慶指，兩名患者住在同一幢大廈的07室，現階段難判斷兩個案是否有緊密接觸，故要非常小心應對兩宗個案，是否有相同的流行病學史，亦要調查是否出現環境感染。他表示，會向康美樓每層的07單位住戶查詢，有病徵者都會送院，無病徵者則會送往檢疫中心隔離。他承認，因為涉及的居民眾多，現有的3個檢疫中心都會爆滿；部份隔離居民將需送至饒宗頤文化館的翠雅山房，估計該處所可容納約50人。

他續稱，署方有取環境樣本，實驗室需時數天化驗；政府明天會安排工程師，檢視單位排氣管情況。

袁國勇：無可能因兩個人 將千多人撤離

袁國勇稱，康美樓07室兩宗個案，樓上單位先發病、樓下單位後發病，而兩宗個案於潛伏期內出現病徵，樓下單位廁所排氣管接駁糞渠，排氣管竟無用足夠桐油灰或其他方法使其完全密封，加上相信在廁所內開抽氣扇，有可能將空氣抽入室內。

他又說，雖然現時未知傳播途徑，唯一對居民最安全做法是立即撤離，予房署先檢視排氣管設計，待安全始予居民返家。如居民期間有發燒等病癥，會先作隔離。

至於為何不撤離所有康美樓所有居民，袁國勇指，現時兩宗個案都住在07室單位，現時只發現07室的糞渠排氣管設計出問題，未夠理據要將整幢康美樓的居民都撤走，「無可能因為兩個人，將千幾二千人全部撤離。」

立法會議員陳恒鑌表示，整幢的07室單位居民共涉及180人。