【武漢肺炎】長康邨排氣管接駁現缺口洩病毒　抽氣扇加快擴散

青衣長康邨康美樓先後有兩位「07」單位住戶確診感染新型冠狀病毒，當局估計，單位內的糞渠與排氣管接駁位無密封，排氣管亦涉改裝，疑令病毒由缺口散播。 有專家指，在渠務設計中，糞渠必須連接排氣管，當沖廁時排氣管可平衡氣壓，防止連接廁所地台、U型管內的水被抽乾。專家指，今次問題關鍵並非連接糞渠的排氣管，而是兩個管道連接未有密封，令帶有病毒氣體滲出，開啟抽氣扇後，更將氣體抽入廁所，再抽出室外天井，令病毒大幅度在上下單位、甚至附近大廈傳播。

長康邨康美樓的07單位中，出現兩宗新型冠狀病毒確診個案。當局解釋，單位內的排氣管與糞渠接駁，不排除病毒由沒密封位置出來。（梁鵬威攝）

早期公屋排污管置室內

測量師學會前會長何鉅業指出，在早期的公屋設計中，均會將排污管或排氣管放置在室內，更形容有關情況相當普遍，猶如「傳統設計」，不單會在Y2型設計的公屋（長康邨康美樓的設計）出現，井型等都有。他解釋，相關設計可以方便維修或安裝，「大膽啲講，8至9成公屋都係咁設計。」

何又指，不單公屋，當時不少私樓都是如此設計，雖然排污管或排管可能會收納在渠槽之中，但仍然放置在室內。

在渠務設計中，排污管必須連接排氣管，由於沖廁時會出現負氣壓，故必須利用排氣管平衡氣壓。（梁鵬威攝）

或因日久失修所致

何強調，在渠務設計中，糞渠必須連接排氣管，由於沖廁時會出現負氣壓，故必須利用排氣管平衡氣壓。建築師關兆倫續指，當不同樓層的廁所沖水時，有機會連帶抽走U形管的水，令U形管乾涸，未能發揮隔氣作用，故排氣管平衝氣壓，就能防止U形管內水被抽乾。

問題出於兩管道的接駁問題

關兆倫指，如果排氣管與糞渠未有密封，就會洩漏糞渠的氣體；當開啟抽氣扇時，室內空氣被抽出室外，室內氣壓降底，抽氣扇會再向室內其它地方抽取空氣，包括渠管之間的罅隙，以康美樓的個案為例，抽氣扇會加快抽出隙間漏出的氣體，然後再抽出室外。他指，當帶病毒的氣體抽出室外時，氣體有機會沿天井流動，感染上下單位，甚至影響鄰座大廈。

何鉅業與關兆倫均認為，問題不是出於排污管連接排氣管，亦不是管道放置在室內或室外，而是兩條管道的接駁出現問題，導致管道無法密封，最終引致傳播。何說：「可能係因為日久失修，或者住戶自行改動過。」

▼青衣長康邨現場情況▼