【武漢肺炎】理大研發快速測試系統　同時驗冠狀病毒等40種傳染病

新冠肺炎疫情持續。理工大學宣布，成功研發全自動快速多重診斷系統，系統可用於即時基因檢測（point-of-care testing, POCT），可於一小時內檢測超過30至40種病原體，包括新型冠狀病毒（2019-nCoV）、禽流感（H5、H7、H9）、沙士（嚴重急性呼吸系統綜合症，即SARS）、中東呼吸綜合症（MERS）冠狀病毒。 項目用了四年時間研究，曾申請港府資助但落選，現深圳市政府有意投資，研究團隊希望半年內投產並優先在香港使用。

理工大學宣布，成功研發全自動快速多重診斷系統。（侯彩琳攝）

你頭先睇到嘅團隊，全部都係香港人，全部都係香港最頂尖嘅科學家，辛辛苦苦五年研發出嚟嘅項目。而我哋得到嘅政府資助，係零嘅。 澳門科技大學醫學院院長霍文遜

理工大學今日（11日）宣布，成功研發全自動快速多重診斷系統，系統由全自動快速檢測儀和多重微流檢測元件組成。系統利用聚合酶鏈反應技術，從核酸提取、擴增、檢測到分析均為全自動。系統採用的微流控和生化技術正申請專利，可以極高的特異性同時區分各種病原體。而該系統容易使用，整個測試過程無須人手操作。

研究團體介紹，醫護人員需先從懷疑患者的鼻咽中提取樣本，再將樣本放入微流體試劑盒，並置於檢測儀中，等候約一小時後，電腦便可生成報告。

理大創新及科技發展總監、應用生物及化學科技學系客座教授劉樂庭表示，該診斷系統目前已進行不足百次臨床樣本測試，包括兩次新冠肺炎患者樣本測試，而結果現時測試全部準確。他期望技術能填補現時本港的檢測漏洞。現時公立醫院的快速測試一般能一次性測試兩至三種病原體，若技術能投入使用，便可一次性檢測40種病原體，大大提升效率。

劉樂庭稱，團隊將盡快籌足生產線，同時期望將每次測試費用定為200至300元。

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落選港府資助 深圳市政府有意投資

是次研究項目由劉樂庭領導，並於四年前開始進行研發，團隊於過去一年對不同臨床樣本進行測試，至今花費已達數千萬。

參與研究的澳門科技大學醫學院院長霍文遜，直言團隊曾經向創新科技基金申請資助，「你頭先睇到嘅團隊，全部都係香港人，全部都係香港最頂尖嘅科學家，辛辛苦苦五年研發出嚟嘅項目。而我哋得到嘅政府資助，係零嘅。」

他說深圳市政府有意投資該項目，若資金到位，預計約半年便可完成一定數量的生產，並優先投入於本港使用。但他亦坦言，項目要靠深圳市政府支持，「呢個機雖然你香港人做，佢會寫住『Made in China』，唔係『Made in Hong Kong』。」