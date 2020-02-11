【武漢肺炎】周一累計42宗確診個案　一圖看清受感染者關係

由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情蔓延，香港至今日（11日）中午累計42人確診，包括13宗輸入個案、8宗本地個案、4宗可能本地個案，以及另外17名密切接觸者。 「香港可持續發展研究中心」按衛生防護中心公布資料，編製截至2月9日共37宗確診人士的關係圖，助公眾了解疫症蔓延途徑。

香港的「武漢肺炎」確診個案中，部份屬於受感染者及其密切接觸者組成的群組，例如參加一家19人年初二（1月26日）觀塘聚會的24歲男子，他於1月30日發病並於本周日（9日）確診，目前他的外婆、父母等10名親友已先後確診。

此外，第17宗確診個案、家住藍田康田苑裕康閣的60歲男子，1月22日發病並於2月4日確診，其妻子及女兒翌日亦確診，均列為本地個案。至於第21宗個案、居於青衣灝景灣一座的56歲男子，1月底曾分別往返深圳及東京，2月5日確診，其妻翌日確診，同列作可能本地個案。

衛生防護中心周一（10日）公布的第42宗確診本地個案是名62歲女子，她與第12宗確診個案病人（1月30日確診的75歲男子），同樣居於青衣長康邨康美樓不同層的07單位。由於懷疑病毒透過排氣管傳播，政府多個部門昨日將部份居民撤離。

衛生防護中心本周一（10日）公布，先後兩宗本地確診個案的患者均家住青衣長康邨康美樓，由於懷疑病毒透過排氣管傳播，政府多個部門將部分居民撤離。當局並加強在康美樓清潔。（梁鵬威攝）

輸入個案方面，第13宗確診個案的39歲男子，居於黃埔花園11期1座，他1月21日曾乘搭高鐵到武漢探親，23日回港然後於31日確診，其後入瑪嘉烈醫院治療，2月4日不治。其72歲母親在隔離營發病，2月2日確診。

此外，輸入個案中亦有數對非香港居民夫婦及家人確診，當中海通國際女高層的武漢父母1月底來港，曾入住及到訪W酒店、香港麗思卡爾頓酒店及香港四季酒店，夫婦於1月29日確診，女高層則於翌日確診。