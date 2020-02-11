【武漢肺炎】觀塘花園大廈「暫租住屋」明起申請　延長至3.10截止

房協將部份空置單位翻新作過渡性房屋，早前推出第二「暫租住屋」計劃，選址觀塘花園大廈第二期，明日（12日）起可接受申請。 房協宣佈，因應本港疫情，將原定於2月25日的截止申請日期，延至3月10日，方便市民遞交申請。

觀塘花園大廈第二期的「暫租住屋」截止申請日期，將因應疫情，延期至下月10日。（資料圖片）

房協現正為建於六十年代的觀塘花園大廈（二期）進行重建規劃研究，其中燕子樓及喜鵲樓共約900個單位，將被納入首階段重建，預計最快2025年拆卸，故房協將當中的空置單位翻新為過渡性房屋。

首批「暫租住屋」單位共有20多個，可供輪候公屋3年或以上的三至五人家庭申請，每月暫准居住證費用（包括差餉）由1,339至2,039元不等，單位面積介乎26至44平方米。

4月抽籤 料今年第二季入伙

房協將於今年4月進行電腦抽籤，以決定申請人的優先次序，再根據合資格申請人的「優先次序號碼」及家庭人數，發信邀請申請人進行審核及單位編配程序。

若申請人接受獲編配的單位，須辦理簽署暫准居住證手續，首批成功申請家庭預計可於今年第二季入伙。申請人只有一次獲配單位的機會，如放棄該次機會或獲邀而沒有出席編配單位程序，其申請會被取消。