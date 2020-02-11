【武漢肺炎】北京樓確診者同事疑也中招　張竹君：食物煮熟風險低

香港早前爆出19人「打邊爐家族」，至今共有11人確診感染新型冠狀病毒（武漢肺炎），其中3人更是從事飲食業，兩人在美心集團的「北京樓」廚房工作，另有一人在富臨集團的灣仔「陶源酒家」工作。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君，今日（11日）透露，一名在北京樓工作的確診者，曾與他同事的一名同事不適入院，初步測試對新型冠狀病毒是呈陽性，現仍有等候覆驗結果。 由於早前被確診的病人曾在酒樓工作，被問及進食確診者所做食物受感染的風險，張竹君稱，若進食其製作的食物經徹低煮熟食物，受感染的風險並不高，但若食物製成後再與確診者有接觸，仍有一定風險存在。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君。（高仲明攝）

打邊爐家族確診者同事疑染病

香港在2月9日新增10宗確診個案，當中9人來自一個家族，他們均曾出席一個家庭聚會並有一同打邊爐，其中3名確診的家族成員從事飲食業，其中兩人於美心集團在旺角新世紀廣場分店及中環歷山大廈分店的北京樓工作，另一人於灣仔菲林明道富臨集團旗下的陶源酒家工作。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（11日）在例行記者會上透露，一名與北京樓工作人士不適入院，該人士與其中一名「打邊爐家族」確診者是同事，該人士經初步檢測，對新型冠狀病毒是呈陽性，惟仍有候再覆驗。張未透露該個案人士的年紀或性別，也未有指出懷疑個案來自旺角或是中環的北京樓分店。



食物接觸過確診者 未煮熟存風險

與確診患者共事是否會增加高風險，張竹君稱，確診患者在發病後已沒有上班，未有正面回應，至於進食由確診患者所製作的點心是否會有風險？張說若其製作的食物已徹底煮熟，受感染的風險並不高。不過，若食物煮熟後再接觸到確診患者，張說：「風險係存在。」

富臨集團表示，昨日（10日）已在確診者工作的店舖進行徹底清潔和消毒，所有已開封或經過處理的食物已棄掉，並決定今日起關閉灣仔分店14天。分店所有員工將自行隔離14天，公司會密切跟進他們的健康狀況。

旺角新世紀廣場北京分店已經停業，惟未知是否有在此工作人士受感染。（李澤彤攝）

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