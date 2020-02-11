【武漢肺炎】增7個案　康美樓婦人3親屬同中招　Y2型寶琳邨有患者

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情在本港蔓延，衞生防護中心今日（11日）公布新增7宗確診個案，當中3宗個案與青衣長康邨康美樓A座07單位的62歲女患者有關，3人分別為該名女患者的兒子、媳婦以及媳婦的父親。 另外，今日一宗新增本地感染個案的71歲男患者，居住於寶林邨寶仁樓，與長康邨康美樓同屬Y2型設計公屋。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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衞生防護中心表示，截至今日中午本港新增7宗個案，均屬本地感染個案，全部人沒有外遊紀錄，本港累計確診個案共49宗，當中1人死亡。今日的新增個案方面，第43宗個案為小西灣禧恩堂一名59歲傳道人，他負責傳道工作，2月10日到東區醫院急診室求診，今日正式確診；第44宗個案為19人打邊爐家庭的成員，第47宗個案為一名66歲男患者，居住於屯門良田村，曾先後到私家診所及屯門醫院求診。

由於第42宗確診個案的62歲女患者，與早前第12宗個案、75歲患者同樣居於青衣長康邨康美樓07單位，當局今凌晨安排全幢大廈的07單位住戶緊急撤離。

康美樓新患者 兒子、媳婦、親家同中招

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，62歲女患者的3名親屬亦確診，包括其兒子、媳婦以及媳婦的父親。其中，媳婦的父親居住於田灣，這段時間未曾與62歲女患者有接觸。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，62歲女患者的3名親屬亦確診，包括其兒子、媳婦以及媳婦的父親。（高仲明攝）

另外，第45宗個案為一名71歲男士，居住於將軍澳寶林邨寶仁樓。翻查紀錄，寶仁樓屬Y2型設計，與青衣長康邨康美樓屬同一設計。

早前一名在食肆北京樓工作的確診患者，曾與他同事的一名同事不適入院。衞生防護中心今日表示，該名同事初步測試對新型冠狀病毒是呈陽性，現時正待覆驗結果。

袁國勇認為市民不必過於悲觀。（高仲明攝）

截至今日中午12時，公立醫院向衞生署通報於過去24小時，共接收52名（25男27女、年齡由20個月至79歲）符合「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」呈報準則的病人，並將樣本進行化驗。目前仍有117人留院接受隔離。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，48名確診患者在6間醫院接受治療，當中4人情況危殆，需用呼吸機協助，正在深切治療部隔離治療；另有情況2人嚴重，需高濃度氧氣協助，其餘42人情況穩定。

翻查紀錄，寶林邨寶仁樓屬Y2型設計，與青衣長康邨康美樓的設計類似。（房屋署文件）

袁國勇：市民應避免打邊爐、打麻雀及教會聚會

袁國勇表示，控制疫症需控制源頭，病毒目前或已帶入社區，惟現時源頭已減到最低，市民不必過於悲觀，當局採取「Containment based」策略仍屬恰當。他同意堵截感染源頭當然越早越好，但理解政府有難處。他呼籲市民應避免打邊爐、打麻雀及教會聚會。

袁國勇表示，對於青衣A座07室的傳染個案，現階段不排除任何可能性，他指涉事單位排氣管曾被改裝，看上去有漏氣，有理由相信是傳染的重要原因。他強調，房屋署工程師曾檢查康美樓，其U型隔氣管設計良好，「一定不是淘大花園翻版，淘大花園的情況不會在A座07室發生。」