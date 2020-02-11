【武漢肺炎】袁國勇：康美樓設計好、非淘大翻版　四招阻喉管播毒

武漢肺炎疫情肆虐，青衣長康邨康美樓兩名不同樓層的07單位住戶受感染，令人憂心康美樓是2003年沙士淘大花園的翻版。但香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇今日（11日）指，涉事單位排氣管曾被改裝，似有漏氣情況，料屬患者感染的重要原因，又稱康美樓U型隔氣管設計良好，不同於淘大花園，「一定唔係淘大花園翻版。」 綜合袁國勇及房署助理署長陸慶全的建議，市民可有四招「自保」，除了不應私自改動喉管及不應以物品遮蓋污水渠；現若聞到臭味，應盡快檢查維修；另可在喉管附近放置番梘，若開抽氣扇後看到氣泡冒出，喉管或未密封。

香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，涉事單位排氣管曾被改裝，似有漏氣情況，料屬患者感染的重要原因。（梁鵬威攝）

袁國勇：康美樓U型隔氣管設計良好

袁國勇透露，房屋署工程師已到康美樓單位檢查，認為U型隔氣管設計良好，不同於淘大花園情況，加上涉事單位排氣管曾被改裝，據觀察似有漏氣情況，有理由相信是患者受感染的重要原因，若日後不能找到其他原因，將會相信是因為曾改裝排氣管而受到感染，預計淘大花園情況不會在康美樓發生，「一定唔係淘大花園翻版。」

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涉事單位裝修曾拆卸排氣管

房署助理署長陸慶全解釋，排氣管的作用是將座廁的氣排出，由於涉事單位曾裝修及更換座廁，期間曾拆卸排氣管，檢查人員亦發現排氣管有曾截斷的斷口，目前將相關斷口密封，在完全消毒後，會繼續視察其他單位的喉管有否改動過，若證實有人違反《建築物條例》規定，會要求住戶還原。

政府呼籲市民改裝喉管前宜向政府查詢，尋求屋邨辦事處人員協助視察。

袁國勇認為，青衣長康邨康美樓並非淘大花園翻版。（高仲明攝）

無故聞到異味 屬危險程度

陸慶全直言，住戶不宜以物品遮蓋污水渠，否則易忽略渠管的維修需要。而袁國勇亦呼籲，市民不要隨便改裝廁所或喉管，若無故聞到有臭味，屬「危險」程度，應立即尋求專業人士檢查及維修。

袁國勇亦說，市民可在喉管附近放置番梘，再開啟抽氣扇，若看到有氣泡冒出，喉管有機會未密封，宜及早找專業人士檢查跟進。

希望可回家過情人節

衞生防護中心總監黃加慶指，今日已成功聯絡所有相關住戶，並將他們送到隔離營暫住，當中五名居民出現症狀，送院隔離治療，測試結果全屬陰性。政府本周五會再進行覆檢，袁國勇指，若只是改裝喉管出問題，其他住戶無感染風險，住戶有機會可回家過情人節，惟若再有住戶確診，便要重新調查。