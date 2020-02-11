【武漢肺炎】7新增個案住址曝光　傳道人住藍灣半島

「武漢肺炎」襲港，本港今天（11日）新增7宗確診個案，總數累計增至49宗。衞生署晚上公布新增個案的住址，除了第48、49宗個案是青衣長康邨確診婦人的兒子及媳婦，同住在康美樓外，其餘患者分別居於利東邨東平樓、寶林邨寶仁樓、田灣邨田澤樓和屯門良田村，而59歲確診的傳道人就居於藍灣半島第三座。

59歲確診傳道人居於藍灣半島第三座。 （資料圖片）

今天新增的個案，第43宗個案為小西灣循道衛理禧恩堂一名59歲傳道人，他居於藍灣半島第三座，與他工作的小西灣衛理中學相距甚近。

第44宗個案是一名60歲女子，她是「打邊爐家族」成員其中一人的同事，他們一同從事清潔工作。第45宗個案是一名71歲男子，他住在寶林邨寶仁樓，沒有外遊史。

第46宗個案是一名75歲男子，他是青衣長康邨確診婦人媳婦的父親，他住在田灣邨田澤樓。

第47宗個案是一名66歲男子，他住在屯門良田村。

第48及49宗個案就是青衣長康邨確診婦人的兒子和媳婦，均是37歲，他們同住在康美樓。

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