【武漢肺炎・最新】累計50宗確診個案　25歲男患者出院成首例

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，本港今日多一宗確診個案，全港確診個案增至50宗；今日亦有一人出院，為本港首個出院個案。 政制及內地事務局今日（12日）確認，有10名港人於湖北省確診，其中6人已入院，4人未能入院要自行在當地醫院求診，情況大致穩定。

【18:30】公開大學宣布延長暫停面授課堂的安排，並修改2020年春季學期的時間表，網上教學安排會維持至3月29日，校方期望於3月30日恢復面授課堂。

【17:52】日本廉航樂桃航空發公告，2月17日至3月28日停運來往香港至沖繩航班，及部份香港至大阪航班，亦停運多班日本至中國內地的航班。

受影響航班：

1) 適用出發日期：由2020年2月10日起至2020年3月27日止

適用航班：

・MM079航班／大阪(關西)-上海(浦東)

2) 適用出發日期：由2020年2月11日起至2020年3月28日止

適用航班：

・MM080航班／上海(浦東)-大阪(關西)

・MM899航班／東京(羽田)-上海(浦東)

・MM898航班／上海(浦東)-東京(羽田)

3) 適用出發日期：由2020年2月17日起至2020年3月28日止

適用航班：

・MM963航班／沖繩(那霸)-香港

・MM964航班／香港-沖繩(那霸)

・MM063、MM065航班／大阪(關西)-香港

・MM064、MM060航班／香港-大阪(關西)

此外，以下航班將如常營運：

・MM067航班／大阪(關西)-香港

・MM068航班／香港-大阪(關西)

【17:20】護士協會發起工業行動，按醫管局指引領取和使用裝備，醫管局總部行政經理何婉霞表示，原則是用得其所。

【17:05】記者跟進二人違反強制檢疫令遭通緝的情況，以及有市民反映有2月8日之後從內地回港、需要接受強制檢疫的人士，離開家中到附近洗衣店的情況。張竹君回應稱：「強制檢疫令唔係我負責，手頭上冇相關資料，如果有需要再寫（問題）入嚟問。」

【17:01】青衣長康邨康美樓要撤離07室所有樓層的居民，有其中一戶拒絕撤離，內有老人家，共二人，相關人士正在勸說。張竹君指要檢查喉管和消毒，已發出檢疫令。食環署和房屋署的人都已入內清潔和檢查，喉管並無問題。

【16:49】10名港人在湖北確診，張竹君表示，並非一次過收到10個呈報，而衛生防護中心亦曾跟進，但他們並非本港感染，衛生防護中心並不太需要繼續跟進，若在湖北港人需要協助，政制及內地事務局會協助。

【16:48】《香港01》報道，懲教署生產的口罩，不符醫管局招標採購的標準。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，公立醫院用的外科口罩，要總辦事處招標採購。有興趣的供應商，可以按醫管局的標準招標競投。

【16:45】出院為第18宗個案，住院期間有用紓緩上呼吸道感染的藥物，亦要處方利巴韋林，徵狀有改善，兩次測試均呈陰性，情況穩定，才考慮出院。這名病人並無使用高劑量類固醇，應不會出現沙士康復者有骨枯情況出現。

另外兩宗個案亦情況穩定，預計最快可於兩日內出院。出院康復者要在一個星期後覆診。

2月12日衛生防護中心記者會，衛生防護中心傳染病處主任張竹君醫生（左）、醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生（右）見記者。（李澤彤攝）

【16:32】衛生防護中心記者會：

打邊爐家族一名患者的廚房工作同事，確診感染，是本港第50宗確診個案。他做2月6至9日有上班，有其他5人，與2名確診患者一同工作，其中2人曾到廣華醫院求醫，化驗結果為陰性，另外3人正密切監測。廚房另有18名非密切接觸者一同工作，正進行醫學監察。

目前全港有50人確診，48留醫，1人出院，1人死亡，見有情況好轉將可出院。住院病人中，4人危殆，其中2人在瑪麗醫院，1人在威爾斯親王醫院，1人在伊利沙伯醫院；另外2人情況嚴重，分別在北區和及瑪嘉烈醫院留醫。

負壓病床使用率為42%，負壓病房使用率為62%。

當局澄清，並無口罩失竊報告，如果醫院發現有此情況會交給執法機構處理，一直有緊密監察使用量。

【16:30】消息指，第18名確診患者、25歲男病人已在今日治癒出院，是本港首名康復出院的確診病人，他是於2月4日確診。

【16:00】因應疫情，金像獎取消實體頒獎禮，5月將公布得獎名單。2003年受沙士疫情影響，當年雖有考慮過停辦頒獎禮，但最終都有如常舉行。

【14:24】據了解，本港確診新型肺炎的個案當中，有兩人情況良好，並接受兩次對新型病毒化驗，結果均呈陰性，符合出院要求。若衞生署完成解除隔離令的程序，其中一人料最快今日出院。是本港首宗出院個案。

消息指，衞生署已解除該兩名病人的隔離令。

駿洋邨改檢疫中心 紀律部隊義工隊百人搬運及砌家俬

400萬口罩抵港僅達政府已落單量7.5% 分發情況未明

【14:00】政制及內地事務局發言人今日（2月12日）表示，特區政府近日收到內地相關單位的通報，以及特區政府駐武漢經濟貿易辦事處的通知，得悉目前有十名香港人（涉及三個家庭）在湖北確診感染新型冠狀病毒，其中七名在武漢，三名在恩施。

發言人說：「我們知道情況後，立即要求駐武漢辦事處為該等人士提供一切可行協助。在駐武漢辦事處的努力協調下，我們在短時間內安排了其中六位入住當地醫院；其他四位則自行到醫院就診。目前所有人士均在當地醫院接受治療，情況大致穩定。駐武漢辦事處會一直與他們保持緊密聯繫，並會盡最大努力為他們提供協助，確保他們得到適當的治療和照顧。」

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【13:25】香港郵政今日（2月12日）宣布，接獲美國郵政通知，由美國直接寄往香港的郵遞服務仍然維持，但由於大量航班取消，寄往香港的國際空郵快遞（即特快專遞）郵件或會有所延誤；而由其他地區寄出經美國郵政轉運至香港的郵遞服務則暫停。

【13:10】青衣長康邨康美樓住戶確診，低層單位另一住戶疑擅改排氣管同告中招。康美樓的社署家庭服務中心，亦傳出多名職員發燒送院。華員會社會工作主任職系分會今早（12日）發內部電郵，證實五名職員出現感冒徵狀，正待醫院測試結果。該會主席梁建雄補充，相關職員有發燒、肚痾及喉嚨痛。涉事的南青衣綜合家庭服務中心自周二（11日）起暫停開放。

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【13:00】今日是曝光武漢疫情、之後感染病逝醫生李文亮的頭七，團體到中聯辦示威。

【11:30】更生會聯同一私人基金會，從東南亞及日本購買一萬個口罩，派發予黃大仙長者，每人可免費取8個，共800人受惠；部份長者未能趕及取籌，職員替他們登記日後再作安排。有未有戴上口罩的視障長者路經，才得悉有團體派口罩，但由於現場籌號已經派完未能領取，無奈地表示，「我點會買到，我都唔知，有病就由佢早啲『去』就算喇！」

【08:02】截至周三（12日）上午8時02分，全國確診病例44426宗，較過去一日增加了1718宗，是超過一星期以來首次單日確診宗數回落至2千宗以下，死亡人數則累積至1112人，疑似病例21675宗，治癒病例4637宗；在疫情最嚴重的湖北省確診病例33366宗，再多94人死亡，全省死亡病例突破一千宗至1068宗。

【04:15】德國再多兩人確診感染新型冠狀病毒，令當地的總感染人數升至16人，是最多確診數字的歐洲國家。

【23:35】世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周二（11日）宣布，從武漢爆發的新型冠狀病毒正式命名為「COVID-19」。他表示，「COVID-19」是指「Coronavirus disease 2019」（冠狀病毒疾病2019）的意思，有關名稱避免不公情況，又指其他建議的名字或不準確形容疫情。

【23:05】美國國務院發言人周二（11日）宣布，批准留在香港的美國政府僱員及其家人離開香港。國務院指，由於疫情所引起的不確定因素，因此以防萬一而作出有關決定，不過強調在香港的領事館會繼續對外開放。

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