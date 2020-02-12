退休男護圖在律政中心縱火　被判囚25個月　官不信被告只想自殺

七旬退休男護士聲稱因長俸問題與政府打官司15年，而產生精神問題，2年前帶同天拿水及火機到中環律政中心接待處意圖縱火，幸而保安及時制止，接待處未有起火。退休男護士早前承認1項企圖縱火罪，今（12日）在區域法院被判囚25個月。法官指被告行為有機會危及他人性命，又在公眾地方犯案，不相信他只想自殺的說法。

被告鄭根容（75歲），早前承認一項罔顧生命是否會受到危害而企圖縱火罪，指他於2018年7月31日在中環律政中心東座6樓接待處，無合法辯解而用火損壞及意圖損壞屬於律政中心內的財產。

法官指若起火 必會波及接待處附近的的人

法官判刑時引述被告的精神科報告指，他患有適應障礙症及情緒問題，但現時情況已穩定，需要繼續接受治療。

對於辯方求情時指，被告事發時只是想自焚，法官郤認為被告當時在接待處擲破玻璃瓶，使天拿水四濺。若然起火的話，必會波及在接待處附近的的人，有機會危害到他人性命。法官指被告在公眾地方意圖縱火，明顯想令他人因其行為受驚，不相信他只想自殺的說法。

點撚火機後遭保安制止

案情指，被告於2018年7月31日到中環律政中心聲稱要交文件，獲保安帶至東翼6樓接待處後，突然從包中拿出一個載有透明液體的玻璃瓶，並擲向接待處。玻璃瓶內的液體四濺，接待處職員聞到天拿水味。

被告接著點燃火機並稱想死，在旁的保安立即制止被告，被告手中的火機掉在地上，所幸沒令接待處起火，案件報警處理。被告被捕後警誡下指，事發時有聲音叫他去死，又稱打算帶同天拿水及火機到律政中心自殺。

案件編號：DCCC1011/2018