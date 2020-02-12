天文台調低下周一、二溫度至11度　多區僅得9度　情人節狂風雷暴

近日天氣回暖，漸有步入春天的感覺，但下周初天氣又再寒冷，有如「氣溫過山車」。天文台預料，一道冷鋒會在周末期間橫過華南沿岸，隨後的強烈冬季季候風將於下周初至中期為該區帶來寒冷及乾燥的天氣，該區天色漸轉晴朗，內陸地區日夜溫差較大。 天文台料下周一（17日）及下周二（18日）市區最低氣溫僅得攝氏11度，多區，包括上水、打鼓嶺等最低氣溫更只得9度，達發出寒冷天氣警告的參考指標，市民要做好保暖，以免生病。

天文台料情人節當日多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。（資料圖片／黃寶瑩攝）

天文台指，受高空擾動影響，未來一兩日華南會有雷雨。一股海洋氣流正影響廣東沿岸，今日（12日）大致多雲及有薄霧，日間短暫時間有陽光及和暖，晚上有一兩陣微雨，吹輕微至和緩偏東風。展望未來一兩日有雷雨，星期日（16日）氣溫顯著下降，下周初早上寒冷。

情人節19至21度 多雲有狂風雷暴

天文台預測，明日（13日）多雲，有幾陣驟雨及霧，日間雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。氣溫介乎18至21度，相對濕度為85%至100%。周五（14日）便是情人節，當日多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大，能見度頗低，氣溫介乎19至21度，市民外出慶祝緊記帶備雨傘。

天文台展望未來一兩日有雷雨，下周初早上寒冷。（天文台網頁截圖）

下周一就迎來寒冷天氣，天文台今日再調低氣溫預測至 11至16度，相對濕度為45%至70%；料部分時間有陽光，天氣乾燥，早上天氣寒冷。下周二天氣繼續寒冷，料天晴乾燥，早上天氣寒冷；氣溫介乎11至17度，上水及石崗等地區更只得9度，而沙田、大埔及屯門等亦僅10度。

下周三（19日）料大致天晴，天氣乾燥，早上天氣寒冷。天文台料氣溫稍微回上至介乎12至18度，但仍達寒冷天氣的指標，相對濕度則為55%至75%。下周五（21日）則料部分時間有陽光，氣溫上升至介乎15至20度，終重見「2字頭」。