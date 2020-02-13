環團批利市封設計浮誇　設錄音祝賀難回收　回收點因疫情削逾半

農曆新年過後，不少市民家中囤積利市封，當廢紙丟棄甚為浪費。環保團體綠領行動在本月初起回收利市封，經處理、篩選、分類及重新包裝成「新生利市封」，再於翌年農曆新年前免費派發，但近年仍收到不少設計浮誇款式，封面用上絨布、珠片、刺繡、棉條等，更有商場派發特別版利市封，讓市民可自行錄製十秒新年賀詞，雖有心思，但大大增加回收難度，呼籲商家源頭減廢。

今年受武漢肺炎疫情影響，綠領行動利市封回收點由去年約460個減少逾半至今年約200個。（勞敏儀攝）

調查指港人年產利市封3.2億個

綠領行動以2015年調查數據推算，港人一年產生3.2億個利市封，數量驚人。團體在上周三（5日）至下周三（19日）期間回收利市封，預計今年受武漢肺炎疫情影響，回收點由去年約460個減少逾半至今年約200個，例如原本設回收箱的馬會投注站暫停服務、部份銀行縮短營業時間，有些設施甚至關閉等，均影響回收，預計今年回收利市封數量大減至800萬個。此外，不少企業近期推行在家工作，員工未能把利市封帶回公司回收，綠領行動呼籲市民自行留起利市封，下年重用，更有助節省環團儲存及運輸等成本。

環團近年回收到不少設計浮誇的利市封，封面用上絨布、棉線、珠片、刺繡等材料。（勞敏儀攝）

商場特別版利市封不乏浮誇設計

近年不少商戶派發設計花巧利市封，綠領行動助理項目經理葉翠雯表示，有商戶把利市封以套裝形式包裝派發，以印刷精美硬卡紙盛載數個利市封，再以透明膠套包裹，亦有利市封面用上絨布、棉線、鑲石、皮革、珠片、刺繡等材料，更有商場為鼓勵消費送贈特別版利市封，讓市民錄製新年賀詞，令接收者更印象深刻，但若回收則需拆件處理，增加回收難度。至於利市封上有生肖或年份、姓氏或名字、自動黏貼封口、寫了字、有釘或釘痕、有摺痕或破爛，均不符合「新生利市封」標準。然而，若利市封上印有涉及政見、反修例字眼等，葉稱不同政見、政黨機構的利市封均會回收，但派發的「新生利市封」難確保一疊50個全數屬相同政見或政黨，望市民諒解。

利市封上有生肖或年份、姓氏或名字、自動黏貼封口、寫了字、有釘或釘痕、有摺痕或破爛，均不符合「新生利市封」標準。（勞敏儀攝）

香港蜆殼今年派發的利市封由長方形改為正方形設計，減少紙張消耗近半。（勞敏儀攝） 企業重用利市封派開工利市 綠領行動推出的「環保利市封」約章，要求參與企業必須較去年度減少印製至少10%，同時符合六個要求中的兩個或以上，包括設計不加入年份、生肖、姓氏或可表達該年份的圖案或文字；選用紙較少及設計簡單利市封；不使用自動黏貼封口，改為環保插口式設計；使用FSC或100%再造紙印刷；提供回收利市封途徑；以及向員工或客戶提供「新生利市封」。 今年有13個企業簽署約章，共減少印製逾1000萬個利市封。參與者之一香港蜆殼有限公司去年較前年大幅減少66%利市封印製量，今年再較去年減少13%印製量，合共減少印製逾4.3萬個利市封。香港蜆殼零售業務總經理余靜雯表示，去年試行在兩辦公室各設置兩個利市封收集箱，分別收集其公司利市封及一般利市封，前者會留待下年用作派開工利市，或農曆新年前供員工領取，有別於以往年年向每位員工派發五疊全新利市封，並呼籲員工有需要才領取。在設計上，她稱利市封由長方形改為正方形設計，減少紙張消耗近半。