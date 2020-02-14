【情人節】九旬夫婦伴隨60載　肺炎阻隔二人情：掛都無法冀疫情過

「執子之手，與子偕老」92歲的譚伯伯和太太沒有子女，二人已共渡逾60個情人節，然而自兩年前太太入住院舍後，譚伯的生活變得不一樣，「無得話掛唔掛念，一個人老咗，生老病死係人生階段，無得掛住」譚伯伯談及住在院舍的太太如是說。 14年前，太太因患病身體逐漸變差，譚伯伯越加用心地照顧太太；太太行動不便，譚伯伯便親身「買餸、煮飯、洗衫」，更在家中種滿植物，讓太太感受綠色的大自然；兩年前太太入住院舍，他時常帶著親手煲的熱湯探望太太，「個個都笑我係廿四孝老公！」 現時在新冠肺炎疫情下，長者院舍停止探訪，譚伯伯已有兩星期沒有探過太太，他指，「就算掛住太太都無辦法，希望疫情快啲過去」；而口罩難求，譚伯伯僅剩10個口罩，因此「除咗買餸都唔係好敢出街」。

▼譚伯伯日常生活▼

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因太太患癌而承擔家頭細務 卻不覺辛苦

譚伯伯今年92歲，年輕時，他和太太一同在上海街經營百貨生意，他們沒有子女，互相扶持，並在花甲之年卸下工作負擔，踏入退休生活。14年前，太太患上喉癌，雖然其後康復，但身體卻仍漸漸變差，生活和照顧太太的重擔一下子落在了譚伯伯身上。「全部都係我做，買餸、煮兩餐，乜都係我，家頭細務都係我做」，但譚伯伯卻「唔覺得辛苦，都習慣㗎啦」。

太太未生病之前，譚伯伯常常和太太到京士柏山晨運，太太生病後行動不便，譚伯伯便在家中客廳種滿植物，為的是讓太太在家中亦能感受到大自然。「見佢唔出得街，我就種晒啲嘢，畀佢見多啲綠化」而太太吞嚥有困難，譚伯伯特意為她烹調一些較軟身的飯，「煮飯煮軟啲，一邊有水，一邊無咁多水，我食硬啲、佢食軟啲」。而太太三四個月便要覆診一次，譚伯伯亦會和救世軍的義工，一齊陪同太太覆診。

譚伯伯年輕時喜歡和太太旅行。（余俊亮攝）

太太搬入院舍 伯伯：生老病死是人生階段

兩年前，太太身體大不如前，「試過跌倒，上樓梯都要帶著拐杖」，「起身去洗手間都唔方便」恰好救世軍長者院舍有床位，太太便離開熟悉的家，到院舍居住。

原本溫馨的兩人之家，只剩下譚伯伯獨自居住，他直言：「太太身體比以前差咗，如果唔係我都唔會畀佢入院舍」，當問及是否會掛念太太，譚伯伯卻笑說：「無得話掛唔掛念，一個人老咗，生老病死係人生階段，無得掛住」。

自太太生病後，譚伯伯便在家中種上植物，希望讓太太感受到大自然。（余俊亮攝）

親自煲熱湯送太太 被指是廿四孝老公

說起自己，譚伯伯指身體不如從前：「早幾年唔辛苦，今年就覺得辛苦，年紀大咗，氣力差咗。」縱使有些力不從心，譚伯伯仍會隔日去院舍探望太太，且每次都會準備一餐好餸，有時會帶點心、餅乾、蛋糕，有時更會親自煲上一壺暖湯送到太太手中，「希望佢可以補下肺」，譚伯伯笑言：「個個都笑我係廿四孝老公」。

二人結婚時，雙方都是30多歲，轉眼間便相依相守60多年，回憶這60年，譚伯伯說「生活都算係咁啦」，他指自己「唔食煙，唔賭錢，唔飲酒，六合彩我都無買，最中意同太太旅行。」

譚伯伯家住四樓，雖然腳有水腫問題，但仍日日外出買餸。（余俊亮攝）

僅剩10個口罩 隔日出街買餸 兩星期無探過太太

變成了獨居的譚伯伯，從未覺得生活無趣，反而直言「好忙，無時間」，他繼續談起每日的生活：「朝早4點幾起身，飲杯熱水，食早餐，之後去行山，行山到八點幾飲茶」。探望完太太後，便回家午睡，之後「抹下屋企、睇下電視，食下午茶，之後就要開始煮晚飯，仲邊有時間啊！」

年逾90的譚伯伯依然精神充沛、頭腦清晰，但現時肺炎疫情來勢洶洶，譚伯伯的生活亦受到很大影響。

他現時僅剩下義工早前派發的10個口罩，因此只好隔日外出買餸，「除咗買餸都唔係好敢出街」，更沒有去飲茶和晨運。另外，由於長者院舍停止探訪，譚伯伯已有兩星期沒有探過太太，他指，「都會擔心疫情持續，但就算掛住太太都無辦法，希望疫情快啲過去，每個人都身體健康。」

受疫情影響 長者中心情人節活動需取消

新冠肺炎疫情下，今年的情人節也和往年不同。救世軍油麻地長者社區服務中心隊長鄭斯妮表示，中心過往四年來都會在情人節為年長夫婦準備一系列活動，惟受疫情影響，今年需取消原定的燭光晚餐。她指，對於長者而言「失望一定有，但佢哋都好理解，最緊要安全。」

鄭斯妮稱，中心目前接觸到逾千位獨居長者或兩老戶。受到疫情影響，長者日間護理中心停止服務，令不少長者需互相照顧，相依為命。亦有不少長者因口罩難求，而無奈長期留在家中，連買餸亦有困難，她期望政府能保證口罩供應，以解決長者基本所需。