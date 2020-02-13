【武漢肺炎 • 最新】全國確診病例迫近6萬宗　累計1360人死亡

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情繼續蔓延，本港截至昨日（12日）確診個案增至50宗，並有一名25歲男病人成功康復出院。另外，警方成功找回兩名失聯的強制檢疫人士，並已向他們錄取口供，政府稱會考慮進一步的行動。

▼香港確診個案一覽▼

【08:00】截至周四（13日）上午7時58分，全國確診病例59633宗，較上一日增加14903宗，累積死亡人數1360，增加了246人，疑似病例16067宗，治癒病例5887宗；重災區湖北省確診病例48206宗，累計1310人死亡，3441人治癒。

【03:57】英國政府早前將83名公民從中國接回國，並安排送到利物浦鄰近城市威勒爾（Wirral）進行隔離觀察。當地傳媒報道，該批被隔離人士可在醫院範圍內自由活動，以及在自己房間外戴上口罩與他人接觸，目前83人的病毒測試結果全部呈陰性。截至周一（10日）英國共9人確診，第9名確診患者是英國布萊頓（Brighton）一間診所的員工。

【03:16】全球移動通訊協會（GSMA）宣布，受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，原定2月24至27日在西班牙巴塞羅那舉行的世界移動通訊大會（Mobile World Congress，MWC）被迫取消。

【01:10】湖北省十堰市張灣區深夜宣布午夜起實施戰時管制，成為由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情爆發以來，內地首個進行同類管制的小區。

【23:50】葵青偉盈區區議員冼豪輝在其Facebook專頁稱，卓健醫療公布，第49及50宗確診個案，曾分別到旗下的青衣城3樓診所及青衣站地下診所求診。

+ 25 + 24 + 23

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼