【武漢肺炎・最新】再多兩宗確診　田灣患者小姨外甥飯聚均中招

爆發自武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情繼續蔓延，本港新增1宗確診感染至共51宗確診個案，曾與患者共13人聚餐。 郵輪鑽石公主號，共有八名港人感染。 政府總部9樓保安局一名文職人員發燒入住威爾斯親王醫院，新型冠狀病毒測試結果為陰性。

【22:10】長康邨康美樓確診夫婦、田灣75歲外父及其小姨和外甥一同在年初二吃飯的北角明星海鮮酒家，原來早在一星期已結業，另一分店店員在電話查詢中解釋，是因租約期滿。

【21:45】衞生署衞生防護中心公布，再多兩宗確診，連同早前屯門醫院個案紫田村患者，累計53宗。

兩宗個案涉及一對母子，分別為67歲女子（為第52宗個案）及37歲男子（為第53宗個案）。兩人於1月26日（年初二）晚上與早前確診的三名病人（第46、48及49宗個案）於北角明星海鮮酒家一同出席聚餐。



67歲女病人為第46宗個案（75歲男病人）的小姨，過往健康良好，平日居於鰂魚涌康景花園，周末則居於兒子位於灣仔柯布連道28-32號香海大廈的寓所。她於1月31日出現咳嗽，2月1日開始發燒及發冷。她分別於1月31日、2月3日及7日向私家醫生求診，2月12日到律敦治醫院求醫並入院接受治療。其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人在潛伏期內沒有外遊。其密切接觸者包括女兒、女婿、孫兒、孫女及家傭，均沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

37歲男病人過往健康良好，居於香海大廈。他於2月8日出現發燒，2月9日向私家醫生求診，2月12日到律敦治醫院求醫並入院接受治療。其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人在潛伏期內沒有外遊。

【21:00】保安局指，根據郵輪公司提供的資料，共有260持特區護照的港人乘坐該艘郵輪，其中十名持特區護照的港人被確診感染新型冠狀病毒，目前正在當地醫院接受治療，其餘港人自2月5日起在船上被隔離14天。

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【18:50】政府總部9樓保安局一名文職人員發燒入住威爾斯親王醫院，新型冠狀病毒測試結果為陰性。

政府總部保安局有人發燒，測試結果為陰性，政總加強清潔。（讀者提供）

【17:38】澳門新增1宗康復出院個案，已有3人出院。過去24小時未有新增確診病例，維持累計10例確診個案，仍留院的7例均屬輕症。

【17:20】原定4月舉行的香港國際七人欖球賽，改至10月16至18日舉行。

【16:56】醫管局何婉霞：N95口罩，用量較以往多。2月頭有貨抵港，希望2月尾會繼續有貨抵達。她說會加強了倉庫管理，亦明白同事的擔憂。她說醫管局「用得其所」原則，如口罩及防護衣物，若沾濕就要換。她強調保護同事是首要原則，口罩供應緊張，呼籲同事合理使用。

醫管局仍有一個月用量的口罩存貨。

張竹君：多人聚集應盡量避免，「情人節，我好明白好難全時間有社交距離，如果病就盡量避面見面及戴口罩。」

【16:43】停泊在日本的郵輪鑽石公主號，共有8名港人在船上確診。鑽石公主號一直有與日本溝通，有留意流行病學發展，其他安排，政制及內地事務局會有安排。張竹君指，8人包括之前確診的3人，但不包括早前在香港落船的1名確診者。

青衣長康邨康美樓07室，有家庭群組初步檢測呈陽性，涉與第46宗個案相關。而康美樓中，仍有一戶未到隔離營，張竹君指該住戶風險較低。

屋宇署已取喉管樣本檢驗，亦有在沙井取樣本，全呈陰性，檢疫有五位不舒服及地下家庭服務中心員工有不適，送去醫院均呈陰性。

【16:40】張竹君指，並無確診個案與保安局有關，手頭上並無其他資料。

2月13日衛生防護中心記者會，衛生防護中心傳染病處主任張竹君醫生（左）、醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生（右）見記者。（余俊亮攝）

【16:30】確診一宗確診個案，為第51宗。患者是43歲男子，無外遊紀錄，從事保險業。2月5日、8日看過不同醫生，2月12日到屯門醫院急症室求診，今日確診。他與家人同住屯門。他曾在1月31日，與家人等共13人食飯，其中一名姻親為第47宗確診個案。

他曾接觸三位保險客戶，當局正追蹤，視乎情況看會否觀察或檢疫。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲，減少不必要聚會。

患者的工作地點在油麻地彌敦商業大廈，中間曾看醫生和返工，主要在公司，由於工作性質會見顧客，正追蹤情況。

【15:00】消息指，政府總部9樓保安局的一名文職人員發燒入院，正於沙田威爾斯親王醫院接受新型冠狀病毒測試，料傍晚有結果。《香港01》正向保安局查詢。

消息指他2月6日及11日曾回辦公室工作，同層為B組長期監禁刑罰覆核委員會/監管下釋囚委員會/監管釋囚委員會及C組，而局長李家超等高層則於10樓辦公。

【13:20】天主教香港教區宣布，2月15至28日暫停主日及平日彌撒，教堂繼續開放。

【11:22】據了解，屯門醫院新增一宗確診個案，患者是住在良田村的66歲確診男子的男親人。

【11:16】上海市長應勇任湖北省委書記，蔣超良被免職。

▼香港確診個案一覽▼

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【10:53】楊潤雄又指，就中一自行收生面試安排，屬校本決定，過往大部份學校有面試程序，但因應疫情，局方不鼓勵面試，但學校如有需要及有足夠防護裝備，學校仍可安排面試。即使學校未有舉辦升中面試，可看成績及課外活動，決定收生。校董會批准，再在網頁公布評選準則。

【10:50】停課期間，要求學校保持開放，個別家長或未能照顧小朋友，會帶返學校。停課不停學政策上，學校利用不同措施，大部份有利用網上學習的經驗為學生提供學習材料，亦有網上授課，保持學生學習興趣。局方有有提供支援予教師，希望藉此協助學校。

【10:46】楊指，大部份學校由2月3日停課至到3月15日。 就私立幼稚園，有個別學校申請減學費，局方會盡快處理申請，學校按批出的學費訂定，家長有責任交學費。

楊指，現時口罩有短缺情況，他指，除疫情發展外，學校的準備情況、防疫物資供應都是復課的考慮因數。

【10:45】小六第三次呈分試取消，今年小六學生的升中派位組別，會按小五下學期和小六上學期校內成績決定。至於文憑試安排，楊指，2月底才決定是3月27日如期考筆試，或是進一步延期；他指，會視乎就復課安排，決定TSA日子，強調TSA無需要準備，如復課可安排考，問題不大。

【10:39】被問及跨境學生情況，以及有關文憑試安排時，楊潤雄表示，有關文憑試情況，應評估中，視乎疫情及考評局的準備，楊重申，至本月底先決定選取方案一或二。

他又指，復課決定是基於學生安全，對於跨境學生返港上課影響，局方都會考慮，要視乎屆時內地及香港疫情。

復課決定，要平衡學生、社會需要，現時不宜復課; 亦要讓學校及家長有時間準備復課安排，現時有一個月停課時間，好合理。

【10:38】被問及教育局收到多少幼稚園求助，一次性津貼數目最高限額有多少時，楊潤雄表示，津貼上正與業界持份者傾，要視乎政府財政問題，未有一個最後定案，主要幫幼稚園防疫上做好準備。暫時手上未有資料，有幾間幼稚園想減學費，會盡快批出。

【10:35】至於幼稚園方面，業界有財政困難，就免費幼教學校的支援，局方會為提供資助，以每間學校本年一月學生人數作基數，計算停課的每月資助，確保學校不會因退學人數而減少資助。至於私立幼稚園，如要調整學費，會盡快處理學費申請，會繼續與業界緊密聯絡。

【10:31】 楊指，減少社交是防控重要策略，至於在港學生避免離港，以減低感染的風險。楊指，停課並非額外假期，學校會善用電子學習，以達至「停課不停學」。楊指，除局方亦提供熱線、網上研究會等，持續為教師提供支援。

【10:30】教育局局長楊潤雄今日上午10時半會見傳媒，由於疫情未有減縮，為免藉病毒校園傳播，全港學校繼續停課日期，不早於3月16日復課。

【09:50】教育局長楊潤雄將於10時半見傳媒，預料將交代復課安排。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼

+ 3 + 2

【08:00】截至周四（13日）上午7時58分，全國確診病例59633宗，較上一日增加14903宗，累積死亡人數1360，增加了246人，疑似病例16067宗，治癒病例5887宗；重災區湖北省確診病例48206宗，累計1310人死亡，3441人治癒。

【03:57】英國政府早前將83名公民從中國接回國，並安排送到利物浦鄰近城市威勒爾（Wirral）進行隔離觀察。當地傳媒報道，該批被隔離人士可在醫院範圍內自由活動，以及在自己房間外戴上口罩與他人接觸，目前83人的病毒測試結果全部呈陰性。截至周一（10日）英國共9人確診，第9名確診患者是英國布萊頓（Brighton）一間診所的員工。

【03:16】全球移動通訊協會（GSMA）宣布，受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，原定2月24至27日在西班牙巴塞羅那舉行的世界移動通訊大會（Mobile World Congress，MWC）被迫取消。

【01:10】湖北省十堰市張灣區深夜宣布午夜起實施戰時管制，成為由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情爆發以來，內地首個進行同類管制的小區。

【23:50】葵青偉盈區區議員冼豪輝在其Facebook專頁稱，卓健醫療公布，第49及50宗確診個案，曾分別到旗下的青衣城3樓診所及青衣站地下診所求診。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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▼武漢肺炎疫情擴散 全國逾四萬人確診▼