【武漢肺炎・直播】新增一確診男子　曾與良田村患者共13人食飯

爆發自武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情繼續蔓延，本港有51宗確診個案。 教育局局長楊潤雄今日上午10時半會見傳媒，公布全港學校繼續停課日期，不早於3月16日復課。到中午過後，則有消息指在楊潤雄辦公室低兩層、即政府總部東翼9樓的保安局B及C組辦公室，一名文職人員發燒入院，正於沙田威爾斯親王醫院接受新型冠狀病毒測試，需等到傍晚才有檢測結果。

【16:40】張竹君指，並無確診個案與保安局有關，手頭上並無其他資料。

【16:30】確診一宗確診個案，為第51宗。患者是43歲男子，無外遊紀錄，從事保險業。2月5日、8日看過不同醫生，2月12日到屯門醫院急症室求診，今日確診。他與家人同住屯門。他曾在1月30日，與家人等共13人食飯，其中一名姻親為第47宗確診個案。

他曾接觸三位保險客戶，當局正追蹤，視乎情況看會否觀察或檢疫。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲，減少不必要聚會。

【15:00】消息指，政府總部9樓保安局的一名文職人員發燒入院，正於沙田威爾斯親王醫院接受新型冠狀病毒測試，料傍晚有結果。《香港01》正向保安局查詢。

消息指他2月6日及11日曾回辦公室工作，同層為B組長期監禁刑罰覆核委員會/監管下釋囚委員會/監管釋囚委員會及C組，而局長李家超等高層則於10樓辦公。

【13:20】天主教香港教區宣布，2月15至28日暫停主日及平日彌撒，教堂繼續開放。

【11:22】據了解，屯門醫院新增一宗確診個案，患者是住在良田村的66歲確診男子的男親人。

【11:16】上海市長應勇任湖北省委書記，蔣超良被免職。

▼香港確診個案一覽▼

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【10:53】楊潤雄又指，就中一自行收生面試安排，屬校本決定，過往大部份學校有面試程序，但因應疫情，局方不鼓勵面試，但學校如有需要及有足夠防護裝備，學校仍可安排面試。即使學校未有舉辦升中面試，可看成績及課外活動，決定收生。校董會批准，再在網頁公布評選準則。

【10:50】停課期間，要求學校保持開放，個別家長或未能照顧小朋友，會帶返學校。停課不停學政策上，學校利用不同措施，大部份有利用網上學習的經驗為學生提供學習材料，亦有網上授課，保持學生學習興趣。局方有有提供支援予教師，希望藉此協助學校。

【10:46】楊指，大部份學校由2月3日停課至到3月15日。 就私立幼稚園，有個別學校申請減學費，局方會盡快處理申請，學校按批出的學費訂定，家長有責任交學費。

楊指，現時口罩有短缺情況，他指，除疫情發展外，學校的準備情況、防疫物資供應都是復課的考慮因數。

【10:45】小六第三次呈分試取消，今年小六學生的升中派位組別，會按小五下學期和小六上學期校內成績決定。至於文憑試安排，楊指，2月底才決定是3月27日如期考筆試，或是進一步延期；他指，會視乎就復課安排，決定TSA日子，強調TSA無需要準備，如復課可安排考，問題不大。

【10:39】被問及跨境學生情況，以及有關文憑試安排時，楊潤雄表示，有關文憑試情況，應評估中，視乎疫情及考評局的準備，楊重申，至本月底先決定選取方案一或二。

他又指，復課決定是基於學生安全，對於跨境學生返港上課影響，局方都會考慮，要視乎屆時內地及香港疫情。

復課決定，要平衡學生、社會需要，現時不宜復課; 亦要讓學校及家長有時間準備復課安排，現時有一個月停課時間，好合理。

【10:38】被問及教育局收到多少幼稚園求助，一次性津貼數目最高限額有多少時，楊潤雄表示，津貼上正與業界持份者傾，要視乎政府財政問題，未有一個最後定案，主要幫幼稚園防疫上做好準備。暫時手上未有資料，有幾間幼稚園想減學費，會盡快批出。

【10:35】至於幼稚園方面，業界有財政困難，就免費幼教學校的支援，局方會為提供資助，以每間學校本年一月學生人數作基數，計算停課的每月資助，確保學校不會因退學人數而減少資助。至於私立幼稚園，如要調整學費，會盡快處理學費申請，會繼續與業界緊密聯絡。

【10:31】 楊指，減少社交是防控重要策略，至於在港學生避免離港，以減低感染的風險。楊指，停課並非額外假期，學校會善用電子學習，以達至「停課不停學」。楊指，除局方亦提供熱線、網上研究會等，持續為教師提供支援。

【10:30】教育局局長楊潤雄今日上午10時半會見傳媒，由於疫情未有減縮，為免藉病毒校園傳播，全港學校繼續停課日期，不早於3月16日復課。

【09:50】教育局長楊潤雄將於10時半見傳媒，預料將交代復課安排。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼

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【08:00】截至周四（13日）上午7時58分，全國確診病例59633宗，較上一日增加14903宗，累積死亡人數1360，增加了246人，疑似病例16067宗，治癒病例5887宗；重災區湖北省確診病例48206宗，累計1310人死亡，3441人治癒。

【03:57】英國政府早前將83名公民從中國接回國，並安排送到利物浦鄰近城市威勒爾（Wirral）進行隔離觀察。當地傳媒報道，該批被隔離人士可在醫院範圍內自由活動，以及在自己房間外戴上口罩與他人接觸，目前83人的病毒測試結果全部呈陰性。截至周一（10日）英國共9人確診，第9名確診患者是英國布萊頓（Brighton）一間診所的員工。

【03:16】全球移動通訊協會（GSMA）宣布，受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，原定2月24至27日在西班牙巴塞羅那舉行的世界移動通訊大會（Mobile World Congress，MWC）被迫取消。

【01:10】湖北省十堰市張灣區深夜宣布午夜起實施戰時管制，成為由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情爆發以來，內地首個進行同類管制的小區。

【23:50】葵青偉盈區區議員冼豪輝在其Facebook專頁稱，卓健醫療公布，第49及50宗確診個案，曾分別到旗下的青衣城3樓診所及青衣站地下診所求診。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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▼武漢肺炎疫情擴散 全國逾四萬人確診▼

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