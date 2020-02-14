【公民廣場覆核上訴】被指限制過份嚴苛　行政署今獲改判勝訟

政府行政署於2014年在俗稱「公民廣場」的政府總部東翼前地，加建高欄，以及限制市民只可於周日或公眾假期，進行獲批准的公眾活動。退休攝影記者張德榮提出司法覆核，挑戰行政署的做法，獲判勝訟。而行政署不服提出上訴，並在上訴時強調「公民廣場」並非作公眾集會之用。上訴庭今（14日）頒判詞，裁定行政署一方勝訟。

高院判詞指行政署的限制過於嚴苛

行政署於2014年時在「公民廣場」加建高欄，規定周一至周六不對外開放，場地只有星期日及公眾假期早上10時至傍晚6時半，可申請作公集會之用，而有關申請需要獲行政署長批准。

張德榮2014年申請於平日在該地集會，但遭拒絕，因而提出司法覆核。高院法官於2018年頒發判詞，指行政署的限制過於嚴苛，屬於違憲，不過行政署不服決定提出上訴。行政署上訴聆訊時由資深大律師余若海代表，而張德榮則由資深大律師李志喜代表。

高院早前就申請人張德榮提出的司法覆核，裁定行政署的做法違憲，而上訴庭今改判行政署勝訟。(資料圖片)

行政署一方指 需要考慮舉行公眾活動的風險

余若海在上訴時強調，「公民廣場」屬工作地方出入口，而非作示威之用，余若海當時舉例指，警方早前反對元朗的遊行申請，但最終仍有人前往該處，而遊行集會亦出現被暴力示威者「騎劫」的情況。行政署署長需要考慮舉行公眾活動的風險，從而作出限制。再者，涉案地點位處政府總部，而星期一至六都是要上班的日子。

李志喜回應指，涉案的地方非政府總部的建築物，同時亦可前往立法會，有市民或經該處前往立法會。李又指，即使限制公眾活動在星期日及公眾假期的指定時間舉行，參與者仍可逾時繼續留守。

案件編號：CACV577/2018