【公民廣場覆核上訴】被指限制違憲　政府今得直　法庭指影響有限

政府行政署於2014年在俗稱「公民廣場」的政府總部東翼前地，加建高欄，以及限制市民只可於周日或公眾假期，進行獲批准的公眾活動。退休攝影記者張德榮提出司法覆核，挑戰行政署的做法，獲判勝訟。而行政署不服提出上訴，並在上訴時強調「公民廣場」並非作公眾集會之用。上訴庭今（14日）頒判詞，裁定行政署一方勝訟。上訴庭直言，申請人誤稱東翼前地為「公民廣場」，但事實上，政府從未將東翼前地作進行公眾活動之用，行政署的規定對表達自由及示威自由的影響有限。

高院判詞指行政署的限制過於嚴苛

行政署於2014年時在「公民廣場」加建高欄，規定周一至周六不對外開放，場地只有星期日及公眾假期早上10時至傍晚6時半，可申請作公集會之用，而有關申請需要獲行政署長批准。

張德榮2014年申請於平日在該地集會，但遭拒絕，因而提出司法覆核。高院法官於2018年頒發判詞，指行政署的限制過於嚴苛，屬於違憲，不過行政署不服決定提出上訴。行政署上訴聆訊時由資深大律師余若海代表，而張德榮則由資深大律師李志喜代表。

申請人張德榮在得悉結果後指，會上訴至終審法院。(李慧娜攝)

行政署一方指 需要考慮舉行公眾活動的風險

余若海在上訴時強調，「公民廣場」屬工作地方出入口，而非作示威之用，余若海當時舉例指，警方早前反對元朗的遊行申請，但最終仍有人前往該處，而遊行集會亦出現被暴力示威者「騎劫」的情況。行政署署長需要考慮舉行公眾活動的風險，從而作出限制。再者，涉案地點位處政府總部，而星期一至六都是要上班的日子。

李志喜回應指，涉案的地方非政府總部的建築物，同時亦可前往立法會，有市民或經該處前往立法會。李又指，即使限制公眾活動在星期日及公眾假期的指定時間舉行，參與者仍可逾時繼續留守。

指申請人誤將東翼前地 界定為對於示威有特別象徵意義

上訴庭在判詞中指出，雖然政府物業屬公眾地方，但行政署作為東翼前地的土地擁有人，有責任要管理該處，並確保所有使用者的安危，否則將會引致民事責任。行政署的有關規定是為平衡政總的正常運作及言論自由而制定，公眾也可查閱到有關指引，以及申請的門檻，合符「依法規定（prescribed by law）」的原則。

上訴庭續指，申請人誤稱東翼前地為「公民廣場」，並錯誤地將東翼前地界定為一個對於示威有特別象徵意義的地方。但事實上，政府從未將東翼前地作進行公眾活動之用，而行政署在政總運作受到干擾後，制定較嚴謹的保安措施屬合法。

認為行政署做法 對表達及示威自由影響有限

再者，上訴庭認為雖然在政總外的示威有象徵意義，但政總西翼外設有「公眾人士活動區」，公眾人士作為替代，可以在該處進行示威遊行，若要進行大型公眾活動，公眾人士可選址在添馬公園舉辦，以上兩個替代的地點，並不會嚴重影響公眾行使表達及示威的自由。

另一方面，基於公眾活動的流動性及過往的事件，讓公眾人士於平日在東翼前地進行公眾活動會影響政總運作，以及該處作為通道的功能。上訴庭認為行政署規定對表達及示威自由的影響有限，做法不會對申請人造成重大不公，故判行政署上訴得直。

案件編號：CACV577/2018

認為行政署做法 對表達及示威自由影響有限

再者，上訴庭認為雖然在政總外的示威有象徵意義，但政總西翼外設有「公眾人士活動區」，公眾人士作為替代，可以在該處進行示威遊行，若要進行大型公眾活動，公眾人士可選址在添馬公園舉辦，以上兩個替代的地點，並不會嚴重影響公眾行使表達及示威的自由。

另一方面，基於公眾活動的流動性及過往的事件，讓公眾人士於平日在東翼前地進行公眾活動會影響政總運作，以及該處作為通道的功能。上訴庭認為行政署規定對表達及示威自由的影響有限，做法不會對申請人造成重大不公，故判行政署上訴得直。

而張德榮被判敗訴後，表示將會上訴至終審法院。

案件編號：CACV577/2018

認為行政署做法 對表達及示威自由影響有限

再者，上訴庭認為雖然在政總外的示威有象徵意義，但政總西翼外設有「公眾人士活動區」，公眾人士作為替代，可以在該處進行示威遊行，若要進行大型公眾活動，公眾人士可選址在添馬公園舉辦，以上兩個替代的地點，並不會嚴重影響公眾行使表達及示威的自由。

另一方面，基於公眾活動的流動性及過往的事件，讓公眾人士於平日在東翼前地進行公眾活動會影響政總運作，以及該處作為通道的功能。上訴庭認為行政署規定對表達及示威自由的影響有限，做法不會對申請人造成重大不公，故判行政署上訴得直。

案件編號：CACV577/2018