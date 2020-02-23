【武漢肺炎】醫護批裝備不足差過沙士　李國麟：如無子彈去打仗

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，市民爭相購買口罩以自保之餘，不少前線醫護人員亦反映工作時防護裝備短缺；此外，是次疫情亦不少人想起17年前的「沙士」，有經歷過「沙士」的醫護指，回想當，「當時無擔心過裝備唔夠，但宜家反而會擔心」；她坦言「政府係有所改善」，惟裝備不足問題實在令人擔心」，加上早前醫院抽「生死籤」前未有通知員工，亦令她有感不滿。 香港護士協會主席、立法會衞生服務界議員李國麟直言，沙士後期，未有聽過前線員工投訴裝備不足，直言現時情況較以往倒退，他說：「今時今日，大眾會講『不被送死』，好似叫我去打仗，畀支槍我，但無子彈。」

王女士表示，平日會選擇使用黃色防護衣，希望將較能防水的藍色防護衣留給同事。（受訪者提供） 病房助理：需重用N95口罩 有同事不足裝備 自行購買口罩 本港疫情緊張，不但市民在日常生活加倍注意衛生，醫護人員工作情況亦一直備受關注。王女士在公立醫院急症室擔任病房助理，日常她要為求診病人探熱、亦需進入負壓病房照顧病人。 她指，雖然現時醫院能夠提供N95口罩、外科口罩、眼罩和防護衣，亦未有限制使用數量，但在月初（2月3日）部門經理表示「裝備會緊張」，並建議員工「用完N95之後，就用紙袋入住佢，食完飯、去完洗手間都可以用返」；自此，她會重用並自行購買N95口罩，「都擔心物資不夠，都要留返畀其他同事用，既然自己買到。」 至於其他防禦裝備，她指，藍色防護衣較防水，防護能力較強，而黃色防護衣則「無咁防水」，而她平日亦會選擇使用黃色防護衣，「希望留返啲藍色防護衣畀更高危的同事用」。

曾到沙士病房工作 當時未面對裝備不足問題

事實上，王女士自1997年加入公立醫院，沙士疫情期間，她曾到專門接收沙士患者的病房工作約八星期。

回想當年，再對比現時肺炎疫情，她說：「政府係有所改善，但仍然唔足夠」，她指沙士期間上司並沒有提及裝備不足的問題，故「當時無擔心過裝備唔夠，但宜家反而會擔心」。

醫院抽「生死籤」前未有通知員工

早前有公立醫院部門已抽籤，安排醫護人員按次序進入隔離病房，照顧懷疑及確診病人。惟醫管局質素及安全總監鍾健禮曾表示，會以同事意願行先，如有需要分批入隔離病房，都會先視乎同事的自願性。

王女士表示，所屬醫院已公布員工進入隔離病房的次序，惟醫院「暫時都未要求部門交人」，但她強調，醫院在公布名單前並無事先和同事交代，「無徵詢過我哋意見，無講過可唔可以唔去，只講過係大假期間可以延後」。

工會醫管局員工陣線早前到醫管局大樓，要求會見醫管局高層，在場的陳先生一度下跪，要求高層回應訴求。（高仲明攝）

36年老員工：沙士物資充裕 現時一日僅獲派兩個口罩

手術室助理陳先生亦同樣有感，他在醫院工作36年，他指，沙士期間，防護裝備「好充裕」，「一個星期派50個口罩左右」，惟現時防護裝備不足，而早前醫院每日只提供兩個口罩，「放工一個返屋企，第二日返工一個」。

他又指，太太在醫院支援部門工作，但其部門已經「無嗮酒精搓手液」，而對於醫管局表示保護裝備不足三個月存貨，他表示「我有啲懷疑」

另外，在早前的醫護工會罷工行動中，陳先生更曾在醫管局大樓下跪，要求高層回應訴求。他指，想親自見高層只為一個「簡單、卑微的訴求」，便是說一句「全部都係香港人，要為香港市民盡職」。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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李國麟：沙士後期要乜有乜 現時如無子彈去打仗

香港護士協會主席、立法會衞生服務界議員李國麟表示，沙士疫情初期，沙士的傳播方式仍未清晰，故「開頭大家都好惆悵，唔知用咩」，醫護亦面對裝備不足的問題；但隨著對沙士病毒的研究增加，醫管局亦能提供足夠的防護裝備，「到4、5月就要乜有乜。」亦未有聽過前線員工投訴裝備不足。

他指，現時醫管局對防護裝備有指引，又稱存貨不足三個月，但當前線員工需要使用時，「居然話畀你聽無，要慳啲用，唔係倒退係咩？」他指，沙士疫情後期「政府努力買（裝備），醫管局努力提供（裝備）」，故醫護人員「知道有個後盾支援，大家都會放心去打」，且「當時有足夠裝備，無人講過感覺被送死，反而會『自願送死』，但到今時今日，大眾會講『不被送死』，好似叫我去打仗，畀支槍我，但無子彈。」

2月7日，數百名醫護人員到醫管局大樓簽到罷工，要求醫管局回應包括向醫護人員提供足夠防護裝備等訴求。（高仲明攝）

醫管局：庫存夠用一個月 使用量大增、供應緊張致庫存量下降

《香港01》就沙士期間及現時防護裝備的存量向醫管局查詢，醫管局表示，沒有備存2003年個人防護裝備的存量數字。而現時公立醫院保護衣存倉量共有約220萬件，外科口罩則約有1,600萬個，保護裝備庫存約足夠一個月使用；惟醫管局沒有透露現時N95口罩、面罩、防護帽的存量。

醫管局指，按2009年豬流感的高用量計算，公立醫院的保護裝備存量足夠使用三個月，但隨著疫情急速發展，公立醫院的保護裝備使用量大增，過去一個月的使用量相等於以往五個月的使用量，加上現時全球保護裝備的運輸及物流供應鏈情況嚴峻、製造保護裝備的原材料供應不足，供應商的付運速度減慢及付運量減少的情況下，直接令醫管局保護衣物的庫存量下降。在政府的協調下有部分早前訂購的裝備已於二月初陸續到達。