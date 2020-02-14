【武漢肺炎】駿洋邨入伙遙遙無期　準居民：真係有一刻諗「死」字

一個單親媽媽，兩個苦候公屋近十年的爸爸，三人這夜聚首一堂，直斥政府將駿洋邨用作武漢肺炎檢疫中心做法不當，令準居民頓失方寸。對他們而言，2020年2月本是個期待已久的月份，豈料政府一個決定令他們朝思暮想的上樓夢一夜夢碎。 房屋署職員曾向準居民表示，約於2至4月派鎖匙，不少居民因而完結現時的租約，政府決定，令他們得再找暫住居所，大增負擔。居民更直斥政府防疫不力，結果「賭輸咗，要駿洋邨居民埋單」。

特首林鄭月娥1月底時表示將近落成、未入伙的公共屋邨，均不適合成為檢疫中心的設施，直至上周六（8日）卻突然「改口」。(資料圖片)

特首林鄭月娥在今年1月28日曾明言未來一年，將近落成或未入伙的公共屋邨，均不適合成為檢疫中心。惟至上周六（8日）突然「改口」，宣佈將安排火炭駿洋邨作檢疫中心，駿洋邨4800多戶繼續遙遙無期等上樓。

Bonnie自言覺得虧欠兩位女兒很多，因此一直希望盡快上樓，給女兒一個舒適的環境。(楊榮飛攝)

其中一名駿洋邨準居民Bonnie現與父母、弟弟和兩名女兒同住300多呎的居屋，一名女兒長期「瞓梳化」，另一名女兒則和她「打地鋪」。(受訪者提供)

真的有一刻諗到死這個字，在腦海中出現 Bonnie 駿洋邨準居民

特首宣布駿洋邨成檢疫中心前一晚 邨外大批防暴駐守

林鄭月娥宣布的前一晚，駿洋邨外早有大批防暴警員駐守，駿洋邨將改建成隔離營的消息整晚在準居民間的群組流竄。有人馬上聯絡區議員，當晚得到的回覆是「尚未確認」，怎料翌日已成事實。其中一名準居民Bonnie斥政府出爾反爾，對當區居民零諮詢，連區議員也不通知，視當區居民意見如無物。而事後房屋署亦未有提出任何補償方案或替代安排。

單親媽媽Bonnie與父母、弟弟和兩名女兒同住300多呎的居屋。一名女兒長期「瞓梳化」，另一名女兒則和她「打地鋪」。當日得知成功上樓，開心不已，早為女兒上學張羅，誰知一夜間打回原形。想到自己和一眾街坊，她苦嘆「真的有一刻諗到死這個字，在腦海中出現」。

陳先生斥林鄭出爾反爾，認為即使日後提出補救方案，居民也不能盡信。(楊榮飛攝)

在這10年間，每天下班看到香港每一間屋都亮燈時，曾經有想過有一盞燈是屬於自己。 陳先生 駿洋邨準居民

不少準住客已退租舊屋 重新找住處增負擔

同樣夢碎的還有任職飲食業的陳先生，憶起過去十年間，每天上班勞碌過後，抬頭看見萬家燈火通明，總不禁想像點點燈火中，有屬於自己的一點光。苦候十年，終於天從人願，兩個多月間與妻兒討論如何佈置新居，卻收到噩耗，舊樓已退租的他更要四出找屋暫住。

房屋署職員曾向一眾準居民表示，約於2至4月派鎖匙，不少居民因此完結現有的租約，輪候公屋8年的建築管工林先生亦然。林先生一家四口租屋多年，每月交租已花掉大半薪金。因此一直希望能早日抽到公屋，省下錢給一對子女讀書。願望成真後，更早為子女轉到區內學校，並聯絡相熟的傢俬廠準備裝修。

林先生表示，若政府繼續不聽意見，今天不幸的是駿洋邨，但日後會是更多市民受害。(楊榮飛攝)

以前無人會話澳門好過香港，依家個個都羨慕澳門 林先生 駿洋邨準居民

內地移居香港 陳先生慨嘆「香港已變成另一個大陸」



夜幕低垂，林先生憶起自己當年印象中的香港，是個舉世聞名的民主自由城市，政府也重視民意，令居在深圳的他心生羨慕。於是毅然放棄深圳的工作，與在港出生的太太和女兒留港居住。誰知近年卻令他慨嘆「香港已變成另一個大陸」。他直言現時政府失效，「搶口罩」一役令他感受更深，苦笑「以前無人會話澳門好過香港，依家個個都羨慕澳門」。

駿洋邨準居民矛頭直指政府防疫不力。（楊凱力攝）

有人斥居民是「Not in my backyard」(「不要在我家附近」)心態，但Bonnie卻認為駿洋邨並非合適選址，因屋邨後方為桂地新村和黃竹洋村，鄰近民居，而且前方是工業區，不少工人上班，亦有大量食品和日用品庫存。她認為政府應選擇遠離民居的地方，如軍營、芝麻灣懲教所或新屋嶺扣留中心。

如果政府諗到點解決咁多戶嘅住屋問題，我哋唔使等咁多年先上到樓 林先生 駿洋邨準居民

面對今天窘境，三人矛頭直指政府防疫不力，結果「賭輸咗，要駿洋邨居民埋單」。即使當日食物及衞生局副局長徐德義，到沙田區議會解說，在他們眼中亦是假仁假義，「佢一邊話考慮我哋意見，一邊派人搬物資入去」。即使現時提出賠償，也止不住心靈上的打撃，更不相信政府能提出令4800多戶滿意的替代方案，斥「如果政府諗到點解決咁多戶嘅住屋問題，我哋唔使等咁多年先上到樓。」

《香港01》向房屋署查詢，房屋署回覆署方得悉駿洋邨會用作檢疫中心的確實時間，為政府內部溝通內容，不便公開。而房屋署會積極考慮對未入伙居民作特別安排，如為有特別需要搬到其他屋邨而不等待駿洋邨入伙的人士，在有適合空置單位的情況下盡量配合。

↓↓↓反對駿洋邨成為檢疫中心人士 曾多次請願示威↓↓↓