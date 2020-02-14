【武漢肺炎】新年聚餐連環感染　打邊爐、長青邨及屯門三家族拆解

由新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」疫情持續，本地陸續浮現新增確診個案。大半個月前正值農曆新年，不少家庭互訪拜年及開年飯聚，至今有三個感染群組病人，都疑在過年活動中互相傳染。 當中打邊爐家族確診人數，由最初9人擴至13人，當中2人為患者同事。另一群組為青衣長康邨居民，兩家親家互相家族成員確診。第三個為屯門家族，兩名患者居所相距1.8公里，但在年初六（1月30日）一同出席一個家庭宴會。

打邊爐家族一行19人，至今共有11人確診，兩名患者各有一位同事也中招。(資料圖片)

本港至昨日累計共有53宗確診個案，當中有三個家庭感染群組，曾於潛伏期內與親友們出席新年活動，最終多名成員集體感染。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會表示，本港確診個案，多屬家庭及吃飯聚會，或透過工作傳染，尤其農曆新年前後，大家族的活動比較高危，呼籲市民盡量減少不必需的聚會及活動，時刻保持個人衞生及勤洗手。

打邊爐家族及相關個案資料

打邊爐家族疑出現二代傳染

打邊爐中招的家族一行涉及19人，曾於年初二（1月26日）於觀塘Lento Party Room聚餐。首名病發者為24歲青年，率先於本月9日確診，隨後其雙親、外婆、二姨、三姨、四姨、三姨丈、兩名表弟及表姐，亦證實確診，即共有11人感染武漢肺炎。餘下的8名親友當中，兩人屬內地親友，但據報並無確診。

誰是首名患者，尚未有資料，不過根據衞生防護中心資料，首名發病的24歲青年及二姨都在1月30日出現發燒和咳嗽，同日向私家醫生求診。

此群組亦疑出現二代傳染，24歲青年的父親及二姨，都分別有一名同事其後確診。其中二姨的同事為51歲男子，其同住胞妹出現病徵，正留院接受隔離治療。

青衣長康邨康美樓62歲女患者，其同住新抱及兒子，以及親家亦告確診，親家小姨及外甥亦證實感染。(資料圖片)

長康邨家族及相關個案資料

長康邨個案 5人北角明星海鮮酒家食晚飯後都確診

至於青衣長康邨62歲女患者所在的家庭群組中，連同其計算在內，至今共有6人確診。該名62歲女患者於本月10日確診，她與另一確診者居於同一大廈及同座向單位，僅相隔十層，當局推測或與女患者廁所排氣管切開密封欠佳致洩漏有關，正循此方向追查，同晚其餘同座向單位住戶亦需緊急疏散隔離。

女患者的同住新抱及兒子亦證實感染，其居於田灣邨的75歲親家亦成為確診患者，但期間兩位親家並無直接接觸，惟兒子及新抱過年時曾回回灣邨娘家拜年。衞生防護中心昨公布，親家的67歲小姨及37歲外甥亦確診。根據公布資料，最先出現病徵為女患者兒子，早在1月30日已因發燒及咳嗽，向私家醫生求診。



撥除62歲女患者外，其他家族中確診五人，都在年初二在北角明星海鮮酒家出席聚餐，衞生防護中心尚未公布同枱是否仍有其他人，但其密切接觸者包括女兒、女婿、孫兒、孫女及家傭，均沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

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屯門家族及相關個案資料

屯門家族13姻親共膳 2人確診

第3個涉及新年活動傳播鏈的家庭群組則為屯門家族，當中首名確診者為良田村一名66歲村民，他有長期病患，於本月11日確診，隨後其居於屯門紫田村的姻親、43歲男子，亦出現病徵，最終今日證實確診。兩人曾與年初六與其餘11名親友共膳。

有確診者曾於有病徵期間，與妻子及外母打麻雀，最終三人同告感染。(資料圖片)

打麻雀家族 男子妻及外母同確診

此外，本港第39至41宗個案則涉及「打麻雀家族」，成員包括最先確診的69歲男子，以及其63歲妻子和86歲外母，三人同居於西灣河長興大廈，過年時曾與多名親友一同打麻雀4日。