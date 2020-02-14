【武漢肺炎・最新】港府公布多項資助　滯留湖北日本港人仍無歸期

武漢肺炎疫情持續，本港至今（14日）累計確診53宗個案；鑽石公主號郵輪上有10名港人乘客受到感染；滯留於湖北的逾2000名港人中，亦有10人證實確診。 林鄭月娥開記者會，公布多項資助，又指會盡力盡快協助在外港人回港，不過並無拋出具體方案。

【武漢肺炎】滯留湖北港人無歸期無方案 聶德權：夠檢疫地再協調

【武漢肺炎】三港人圖離港避檢疫令或被控 四紀律部隊助突擊巡查

【武漢肺炎】「鑽石公主號」共有330港人 跨部門小組商回港安排

【武漢肺炎】林鄭：160萬捐贈口罩將送弱勢社群 向醫管局撥47億

2月14日林鄭月娥率領多位局長見記者。（盧翊銘攝）

【19:17】記者：一開始沒有港人在湖北染病，到現在10人確診，是否不會接滯留港人回港？

聶德權：關注健康，檢疫設施陸續完成，希望能與內地相關部門協調。

【19:07】記者：一直都未回答到，有無目標接回滯留在湖北的港人？酒店業界也說酒店不適合隔離，是否都要考慮公屋？

林鄭：火炭駿洋邨很重要，鯉魚門度假村原址找空位增建，物色未有發展用途的地規劃。

聶德權：要考慮交通安排、避免交叉感染，因為人數問題，回來一定要有妥善和檢疫安排，檢疫設施已經飽和，有計劃和具體行動增加檢疫設施的數量。有容量、社會和當區人士諒解，也能落實執行。

具體啟動有關安排，由於當地部門的配合。當地公共交通已經停頓，會整體協調，盡快規劃，適時啟動。

【19:00】記者：會否答應香港人，協助在湖北的港人，特別是年紀大、有需要的人回港？會否使用迪士尼備用地作檢疫隔離措施？

聶德權：我們有聯絡在湖北需要協助的港人，超過1000宗救助，超過2000人滯留湖北，有寄藥物和提供熱線。從第一日開始，我們已經開始撤離計劃，要考慮交通、檢疫措施等。

邱騰華：你提到迪士尼第二期用地，這是一個選項，我們知道的。我們會看一切可行的地方。

林鄭月娥：檢疫隔離設施很重要，例如駿洋邨非常重要。

2月14日，林鄭月娥率領多位局長見記者。（盧翊銘攝）

【18:50】李家超：除了警方做強制檢疫突擊檢查外，明日消防、入境、海關、懲教會參與，會穿他們的背心，出示他們的證件。

【18:44】記者：八名接受家居隔離人士，私自到律敦治醫院求醫。

陳肇始：5000多人接受強制檢疫，九成是香港居民。你提出的，我們要調查清楚，是否獲得豁免的，還是接受家居強制檢疫的人士。

有伯伯曾離開買食物，經過提醒後知道不能外出。一位婆婆寫地址潦草，警方上門找不到，之後亦成功找到她。

有三名強制檢疫的香港居民企圖離港，入境處成功截獲，送往24小時看守檢疫營，警方蒐集證據，律政司考慮提出檢控。

【18:42】記者：政府高官是否需要問責下台？

林鄭：面對四面八方的謠言傳聞，市民好容易引起不必要恐慌，特區政府加強速度回應和澄清，呼籲市民小心求證，不要信謠言。防疫抗疫基金是重要一環，在2月5日已經提出，廣大市民大體上應該同意，今日經過疫情挑戰後，政府需要財政上的支援渡過難關。並無其他考慮，唯一是希望做到同心抗疫、共渡時艱。

【18:38】邱騰華：若口罩生產線帶回香港，會紓緩供應。生產力促進局接觸數十有興趣人士，要生產需要清潔廠房、檢測認證，機器和原料，資金和定期訂單，絕對有空間可以將有心有能力的人組織起來，在香港本地生產口罩。繼續委託生促局組織有興趣的人，處理申請。

直接資助方式：每條生產線資助數百萬元，令其可起動；並幫助物色廠房，在工業邨、科技處等；固定採購訂單，政府承諾一定採購數目，如未來一年合理價格採購某個數額。研發可重用口罩，希望可減少一次性口罩需求。

【18:34】聶德權：湖北有超過2000港人，部份在偏遠地方，如恩施、十堰，多數是探親港人。已經安排為90人需要藥物的人送藥，已送達兩批給30位，另外至第五批在運送途中。有非政府機構開設情緒諮詢熱線，亦提供在線醫生等方法。

考慮回港方法，公共衛生風險，尋求切實可執行方案，與不同部門規劃，除了要處理回港途中避免交叉感染等細節安排，也要有足夠容量的檢疫地點。人數眾多、分批去做。

目前檢疫中心使用量接近飽和，已用九成，希望盡快有足夠檢疫地方，得到社會支持和當區人士配合，再與內地相關部門跟進。

【18:31】李家超：鑽石公主號218人確診，包括11港人，船上有330港人，其中260持特區護照，70人持外國護照，由於可能有其他持外國護照的港人，數字可能會增加。港府派出四名出入境人員，與中國使館人員，向船上港人提供援助，包括50人提供藥物，另外10多人船公司提供藥物，也送上口罩、消毒用品給港人。

向日本提出，考慮讓船上港人到陸上隔離，並做病毒測試。日本有優先做80歲以上、有病徵人士做快速測試，一名港人符合條件去測試。若陽性就會送院，陰性可選擇在船上或陸上隔離。

【18:27】低收入家庭每戶發5000元，學生資助加碼1000元，至3500元。

向駿洋邨等未入伙公屋受影響住戶，派6000元。

【18:19】防疫抗疫基金：

政府斥資繼續全球採購；資助私營企業在本地建立口罩本地生產線；資助研發及生產可重用口罩。

向醫管局發放額外47億元，而衛生署就在財政年度提供足夠預算。資助清潔、保安、食肆、旅行社，料向立法會申請至少250億元。

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【18:16】增加口罩供應及節省使用量：

各政策局和部門加大力度也所口罩需求，總用量為每月800萬個，而政府外判清潔工友和安老殘疾院舍口罩，分別為70萬及100萬個。

今日收到幾批捐贈給政府的160萬個口罩，會透過非政府機構全書轉贈對象主要為長者的弱勢社群。

【18:12】協助在外港人：

1200多名湖北省分布在30多個城市的港人，10人確診。

鑽石公主號，有330港人，其中260人持特區護照，11人確診。

擬定醫療保障、檢疫配套和交通安排的具體方案後，特區政府必定盡力盡快安排他們回港

【18:08】林鄭：世界夢號2月5日抵港，2月8日做病毒測試，9日完成，所有樣本陰性，當日可讓旅客登岸。船公司事後寫信給我，表示認同特區政府防疫工作。

長康邨康美樓，2月10日的係不同層數同一個單位分別出現確診個案，審慎起見查核100多位居民，安排他們遷往檢疫中心。房屋署今日完成檢查，有部份喉管有改動，但已修正。

【18:05】林鄭月娥：2月5日公布成立防疫抗疫基金，經過10日與業界商討，今日交代詳情。過去十日感染人數上身，疫情嚴峻，會高度關注，但有一人康復出院。香港並無出現廣泛社區感染，基本上可追蹤感染源頭，包括農曆新年11個案的聚餐活動，亦有另一宗涉及6個個案的聚餐活動。

袁國勇、許樹昌等專家顧問團意見，依然用圍堵策略，切斷傳染鏈。

【17:35】上環嘉豪酒家職員已經拉閘，並貼出告示指受疫情影響，酒家將由明日（15日）至本月29休假。負責拉閘的酒家職員表示，酒家今日收到通知便「即刻做大清潔」，暫時未收到消息指員工需接受隔離檢疫，但現時員工會自行家居隔離，「自己都驚，自己會隔離」。他又透露，和確診者同屬點心檔的還有一名員工，而酒家共有幾十名員工。

▼2月14日鑽石公主號郵輪最新情況▼

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【17:30】行政長官林鄭月娥、食衛局局長陳肇始、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長聶德權、商務及經濟發展局局長邱騰華、勞工及福利局局長羅致光、財經事務及庫務局局長劉怡翔，將於6點見記者。

【17:21】台灣首次公開居家檢疫失蹤者名單，包括三名港人，分別為陳寶珠（女）、張君諾（男）、張龍華（男），三人均為2月8日入境台灣，3人填列居家檢疫地點為台北市萬華區武昌街。台北市府市長那個黃珊珊認為三人行為是惡意。

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【17:15】記者會上，張竹君多番被追問強制檢疫的數字及詳情，她均表示無資料。

【16:40】葵涌和宜合道310號的伍若瑜夫人普通科門診診所今早被縱火，何婉霞指出普通科門診遭惡意破壞，影響醫護人員工作，予以嚴重譴責。她指明白大家關注指定診所，會同不同持份者繼續溝通，她希望大家明白是為大家著想，讓病情較輕的病人到指定診所求診。

她又澄清，並無回收N95口罩。她說病房醫護人員換更，只講用得其所，沒有限制用一定數字裝備。

▼口罩下的情人節 愛在瘟疫蔓延時▼

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【16:30】衛生防護中心傳染病處主任張竹君：新增3宗確診個案，至56人感染。

第54宗個案，是第53宗確診個案的表姐，住石澳大浪灣村，在鰂魚涌返工，做文職。1月3日咳嗽，1月26日曾參與康美樓確診者家族在北角明星酒家的家庭飯聚，飯局中有25個大人、4小朋友。2月3日發病，2月13日到律敦治醫院求醫。該飯局有6人確診。她咳嗽後有繼續上班，同事有戴口罩。衛生防護中心已追蹤當日聚餐的人士，其中6人曾去過醫院求診，全部是陰性，若是密切接觸者，會跟進。張竹君指當日聚餐並無打邊爐，目前未能掌握染病源頭。

第55宗個案是75歲獨居長者，住在石離二村，情況比較差，要插喉。曾因跌到入瑪嘉烈急症室，之後確診。1月22日或之前有經落馬州行蹤，即日往返。第55宗個案入院的情況已相當差，須進入深切治療部，並接受插喉。患者的血壓偏低，需使用強心針，亦需要使用暫時性腎臟替代。他聲稱自己並無離境，但使用入境處提供的系統後發現有出入境紀錄。

第56宗個案是61歲女子，住在上環永樂街，任職上環嘉豪酒家的點心檔。2月12日氣促發燒，13日入院。她在1月23至28日去過廣東省新會探望兩個兒子，衛生防護中心有跟進，二人並非確診個案。有酒樓同事與她是密切接觸，會隔離，另外非密切接觸到同事會醫學監察。酒樓會消毒清潔。

過去24小時呈報36宗懷疑個案，114人隔離治療，新增共有56宗個案，1人離世、1人出院、54人仍然留醫。

之前觀塘Party Room打邊爐家庭多人確診，衛生防護中心指有聯絡過有參與飯局的兩名內地人，二人對新型冠狀病毒測試呈陰性。

【15:54】香港旅遊發展局公布，今年1月初步訪港旅客數字為320萬人次， 即每日平均約10萬人次，與去年上半年平均每日20萬人次比較，按年下跌53%，當中內地及短途巿場跌幅最大，超過五成。

旅發局指出，雖然在1月中因農曆新年效應，訪港旅客回升至平均每日約13萬人次，惟受新型冠狀病毒疫情影響，不少航空公司已暫停來往本港航線及削減航班，政府亦推出了一系列大幅減低香港與內地人流的措施，因此1月下旬旅客大幅下滑，單日訪港人次跌至6.5萬。

【武漢肺炎】1月訪港旅客按年跌逾五成 2月單日訪港人次低於三千

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【15:47】港人旅遊熱點之一的日本沖繩「失守」，出現首名確診患者。患者為60多歲的士女司機，她可能在2月1日接觸到鑽石公主號遊輪患者而受到感染。

【15:44】澳門公共部門，下周一起（17日）恢復正常運作。

【15:10】行政長官林鄭月娥將於傍晚見記者，消息指她會交代鑽石公主號滯留港人情況，以及100億元抗疫基金事宜。

消息指，因而鑽石公主號乘客料隔離到19日便可落船，政府正籌備安排接回港人，其中考慮以包機形式處理，但有關事宜仍須待與日本當局商討配合。

【14:40】國家衛健委公布：內地共1,716名醫務人員感染，其中6人死亡。

【14:15】據了解，一對住在康美樓低層07單位的37歲夫婦，在年初二與超過20名親戚在北角明星海鮮酒家吃飯後，確診新型肺炎。參與飯聚的人相繼確診，除了該對康美樓夫婦（個案48及49），還有其外父（個案46）、外父姨仔（個案52）和外父外甥（個案53）。

據悉今日再多1人初步確診，是一名41歲女子，有參加年初二聚餐，患者現時在律敦治醫院留醫。本港確診總數或增至54宗。

【武漢肺炎】消息：康美樓家族共約20人北角聚餐 多1人初步確診

【13:30】立法會下周三開特別會議，張建宗率局長回答疫情質詢。

【12:50】滙豐一員工家屬確診，員工曾在總行和將軍澳上班，正接受隔離。

【12:38】Jetstar停飛2月23日至3月28日，來往香港至東京成田機場的航班，70班機受影響。成田開出的最後一班機是2月15日的GK23，香港開出的最後一班機是2月16日的GK20。

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【08:02】截至周五（14日）上午8時02分，全國確診病例突破6萬宗至64739宗，較上一日多了4857宗，死亡病例增添117宗至1485人，疑似病例13485宗，治癒病例6912宗；在重災區湖北省，確診病例51986宗，死亡病例1426宗。

【06:15】由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，內地醫藥集團公司「中國生物」周四（13日）表示，實驗證明康復者的血漿有高效價病毒中和抗體，能夠有效殺死新型冠狀病毒，用特免血漿臨床治療11宗危重病例效果顯著；武漢市金銀潭醫院院長張定宇同日在新聞發佈會上，呼籲康復者捐獻血漿，拯救其他病人。

【04:55】新型冠狀病毒（武漢肺炎）肆虐下，醫管局在全港18區設立「指定診所」接收病人，其中位於葵涌和宜合道310號的伍若瑜夫人普通科門診診所，繼上周六（8日）疑被掟汽油彈後，今日（14日）凌晨3時許，疑再被人以同樣手法毀壞。

【03:44】世界衛生組織（WHO）專家瑞安（Mike Ryan）2月13日表示，中國以外的新型冠狀病毒感染個案並沒有大規模爆發，不過停泊在日本橫濱港的郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）則例外。

【00:30】柬埔寨衛生部門表示，由香港出發、載有約2200人的「威士特丹號」（Westerdam）郵輪，船上目前已接受病毒檢驗的20名乘客全部證實未受感染。

【23:55】衞生署更新14日內曾到訪湖北的香港居民，正在接受強制家居檢疫人士所居住的大廈名單，因不少人已完成檢疫，大廈數字只餘下14幢，沒有新增。

過去 14 天內曾有確診新型冠狀病毒感染個案出現的非住宅名單，新增新世紀廣場及灣仔群策大廈榜上有名，兩處均是打邊爐家族親人及相關確診同事的工作地點。兩處為家族中24歲首名患者的二姨及父親工作地點，二人各位一名同事確診。

【23:15】日本錄得首名感染新型冠狀病毒死亡的個案，死者是一名80多歲女性，生前居住於神奈川縣，並沒到過中國湖北或浙江省紀錄，1月22日因身體不適求醫，到了2月1日被診斷患月肺炎而入院治療。她的病情在12日突然惡化，延至13日不治。當局指該名死者是同日確診的士司機的外母。

【23:00】湖北省黃岡市新冠肺炎疫情防控指揮部發布通告，自2月14日0時起，所有小區一律實行全封閉管理，除醫護人員、抗疫工作人員和基本民生保障從業人員外，其他居民一律不得擅自進出小區。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼