【武漢肺炎．最新】累計53宗確診　張竹君：情人節免往聚集活動

武漢肺炎疫情持續，本港至今（14日）累計確診53宗個案。新增的3名患者，均與早前確診的患者有親戚關係，且並無外遊紀錄史，現時情況穩定。與此同時，鑽石公主號郵輪上有10名港人乘客受到感染；濟留於湖北的逾2000名港人中，亦有10人證實確診。 適逢今日是情人節，受疫情影響下，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君建議，多人聚集的活動應盡量避免，但明白一起生活或親密的人，是很難「全時間」有社交距離，「如果情人節個日覺得唔舒服，或覺得對方唔舒服，盡量避免見面，或戴口罩」。

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▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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【00:30】柬埔寨衛生部門表示，由香港出發、載有約2200人的「威士特丹號」（Westerdam）郵輪，船上目前已接受病毒檢驗的20名乘客全部證實未受感染。

【23:55】衞生署更新14日內曾到訪湖北的香港居民，正在接受強制家居檢疫人士所居住的大廈名單，因不少人已完成檢疫，大廈數字只餘下14幢，沒有新增。

過去 14 天內曾有確診新型冠狀病毒感染個案出現的非住宅名單，新增新世紀廣場及灣仔群策大廈榜上有名，兩處均是打邊爐家族親人及相關確診同事的工作地點。兩處為家族中24歲首名患者的二姨及父親工作地點，二人各位一名同事確診。

【23:15】日本錄得首名感染新型冠狀病毒死亡的個案，死者是一名80多歲女性，生前居住於神奈川縣，並沒到過中國湖北或浙江省紀錄，1月22日因身體不適求醫，到了2月1日被診斷患月肺炎而入院治療。她的病情在12日突然惡化，延至13日不治。當局指該名死者是同日確診的士司機的外母。

【23:00】湖北省黃岡市新冠肺炎疫情防控指揮部發布通告，自2月14日0時起，所有小區一律實行全封閉管理，除醫護人員、抗疫工作人員和基本民生保障從業人員外，其他居民一律不得擅自進出小區。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼