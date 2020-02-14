【武漢肺炎・直播】新增3確診個案　至56人感染

武漢肺炎疫情持續，本港至今（14日）累計確診53宗個案；鑽石公主號郵輪上有10名港人乘客受到感染；滯留於湖北的逾2000名港人中，亦有10人證實確診。今日是情人節，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君建議，多人聚集的活動應盡量避免，「如果情人節個日覺得唔舒服，或覺得對方唔舒服，盡量避免見面，或戴口罩」。

【16:40】葵涌和宜合道310號的伍若瑜夫人普通科門診診所今早被縱火，何婉霞指出普通科門診遭惡意破壞，影響醫護人員工作，予以嚴重譴責

【16:30】衛生防護中心傳染病處主任張竹君：新增3宗確診個案，至56人感染。

第54宗個案，是第53宗確診個案的表姐，住石澳大浪灣村，在鰂魚涌返工，做文職。1月3日咳嗽，1月26日曾參與康美樓確診者家族在北角明星酒家的家庭飯聚，飯局中有25個大人、4小朋友。該飯局有6人確診。她咳嗽後有繼續上班，同事有戴口罩。衛生防護中心已追蹤當日聚餐的人士，其中6人曾去過醫院求診，全部是陰性，若是密切接觸者，會根據。張竹君指當日聚餐並無打邊爐，目前未能掌握染病源頭。

第55宗個案是75歲獨居長者，住在石離二村，情況比較差，要插喉。曾因跌到入瑪嘉烈急症室，之後確診。1月22日或之前有經落馬州行蹤，即日往返。

第56宗個案是61歲女子，住在上環永樂街，任職上海嘉豪酒家的點心檔。2月12日氣促發燒，13日入院。她在1月23至28日去過廣東省新會探望兩個兒子，衛生防護中心有跟進，二人並非確診個案。

過去24小時呈報36宗懷疑個案，114人隔離治療，新增共有56宗個案，1人離世、1人出院、54人仍然留醫。

之前觀塘Party Room打邊爐家庭多人確診，衛生防護中i心指有聯絡過有參與飯局的兩名內地人，二人對新型冠狀病毒測試呈陰性。

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【15:54】香港旅遊發展局公布，今年1月初步訪港旅客數字為320萬人次， 即每日平均約10萬人次，與去年上半年平均每日20萬人次比較，按年下跌53%，當中內地及短途巿場跌幅最大，超過五成。

旅發局指出，雖然在1月中因農曆新年效應，訪港旅客回升至平均每日約13萬人次，惟受新型冠狀病毒疫情影響，不少航空公司已暫停來往本港航線及削減航班，政府亦推出了一系列大幅減低香港與內地人流的措施，因此1月下旬旅客大幅下滑，單日訪港人次跌至6.5萬。

【武漢肺炎】1月訪港旅客按年跌逾五成 2月單日訪港人次低於三千

【15:47】港人旅遊熱點之一的日本沖繩「失守」，出現首名確診患者。患者為60多歲的士女司機，她可能在2月1日接觸到鑽石公主號遊輪患者而受到感染。

【15:44】澳門公共部門，下周一起（17日）恢復正常運作。

【15:10】行政長官林鄭月娥將於傍晚見記者，消息指她會交代鑽石公主號滯留港人情況，以及100億元抗疫基金事宜。

消息指，因而鑽石公主號乘客料隔離到19日便可落船，政府正籌備安排接回港人，其中考慮以包機形式處理，但有關事宜仍須待與日本當局商討配合。

【14:40】國家衛健委公布：內地共1,716名醫務人員感染，其中6人死亡。

【14:15】據了解，一對住在康美樓低層07單位的37歲夫婦，在年初二與超過20名親戚在北角明星海鮮酒家吃飯後，確診新型肺炎。參與飯聚的人相繼確診，除了該對康美樓夫婦（個案48及49），還有其外父（個案46）、外父姨仔（個案52）和外父外甥（個案53）。

據悉今日再多1人初步確診，是一名41歲女子，有參加年初二聚餐，患者現時在律敦治醫院留醫。本港確診總數或增至54宗。

【武漢肺炎】消息：康美樓家族共約20人北角聚餐 多1人初步確診

【13:30】立法會下周三開特別會議，張建宗率局長回答疫情質詢。

【12:50】滙豐一員工家屬確診，員工曾在總行和將軍澳上班，正接受隔離。

【12:38】Jetstar停飛2月23日至3月28日，來往香港至東京成田機場的航班，70班機受影響。成田開出的最後一班機是2月15日的GK23，香港開出的最後一班機是2月16日的GK20。

▼疫症下的情人節前夕（2月13日）▼

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【情人節】愛在瘟疫蔓延時 買花不見人潮 花價降價一半回到10年前

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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【08:02】截至周五（14日）上午8時02分，全國確診病例突破6萬宗至64739宗，較上一日多了4857宗，死亡病例增添117宗至1485人，疑似病例13485宗，治癒病例6912宗；在重災區湖北省，確診病例51986宗，死亡病例1426宗。

【06:15】由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，內地醫藥集團公司「中國生物」周四（13日）表示，實驗證明康復者的血漿有高效價病毒中和抗體，能夠有效殺死新型冠狀病毒，用特免血漿臨床治療11宗危重病例效果顯著；武漢市金銀潭醫院院長張定宇同日在新聞發佈會上，呼籲康復者捐獻血漿，拯救其他病人。

【04:55】新型冠狀病毒（武漢肺炎）肆虐下，醫管局在全港18區設立「指定診所」接收病人，其中位於葵涌和宜合道310號的伍若瑜夫人普通科門診診所，繼上周六（8日）疑被掟汽油彈後，今日（14日）凌晨3時許，疑再被人以同樣手法毀壞。

【03:44】世界衛生組織（WHO）專家瑞安（Mike Ryan）2月13日表示，中國以外的新型冠狀病毒感染個案並沒有大規模爆發，不過停泊在日本橫濱港的郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）則例外。

【00:30】柬埔寨衛生部門表示，由香港出發、載有約2200人的「威士特丹號」（Westerdam）郵輪，船上目前已接受病毒檢驗的20名乘客全部證實未受感染。

【23:55】衞生署更新14日內曾到訪湖北的香港居民，正在接受強制家居檢疫人士所居住的大廈名單，因不少人已完成檢疫，大廈數字只餘下14幢，沒有新增。

過去 14 天內曾有確診新型冠狀病毒感染個案出現的非住宅名單，新增新世紀廣場及灣仔群策大廈榜上有名，兩處均是打邊爐家族親人及相關確診同事的工作地點。兩處為家族中24歲首名患者的二姨及父親工作地點，二人各位一名同事確診。

【23:15】日本錄得首名感染新型冠狀病毒死亡的個案，死者是一名80多歲女性，生前居住於神奈川縣，並沒到過中國湖北或浙江省紀錄，1月22日因身體不適求醫，到了2月1日被診斷患月肺炎而入院治療。她的病情在12日突然惡化，延至13日不治。當局指該名死者是同日確診的士司機的外母。

【23:00】湖北省黃岡市新冠肺炎疫情防控指揮部發布通告，自2月14日0時起，所有小區一律實行全封閉管理，除醫護人員、抗疫工作人員和基本民生保障從業人員外，其他居民一律不得擅自進出小區。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼